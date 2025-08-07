Что ждет Ротаня? Букмекеры выбрали фаворита в матче ЛК Полесье – Пакш

7 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сойдутся житомирское «Полесье» и венгерский «Пакш».

Команды сыграют на стадионе «Futbal Tatran Arena» в словацком городе Прешов – это номинально домашняя арена украинской команды. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в первом поединке – специалисты считают, что подопечные Руслана Ротаня имеют неплохие шансы на триумф.

Полесье Житомир – 2,13

Ничья – 3,30

Пакш – 3,50

Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход в четвертый раунд Лиги конференций по итогам двухматчевого противостояния – небольшой перевес на стороне «волков» (1,79 против 1,94 у «Пакша»).

Победитель этого противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет против итальянской «Фиорентины».