Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что ждет Ротаня? Букмекеры выбрали фаворита в матче ЛК Полесье – Пакш
Лига конференций
07 августа 2025, 10:48 |
268
0

Что ждет Ротаня? Букмекеры выбрали фаворита в матче ЛК Полесье – Пакш

Первый матч третьего раунда квалификации состоится 7 августа в словацком городе Прешов

07 августа 2025, 10:48 |
268
0
Что ждет Ротаня? Букмекеры выбрали фаворита в матче ЛК Полесье – Пакш
ФК Полесье Житомир

7 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сойдутся житомирское «Полесье» и венгерский «Пакш».

Команды сыграют на стадионе «Futbal Tatran Arena» в словацком городе Прешов – это номинально домашняя арена украинской команды. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в первом поединке – специалисты считают, что подопечные Руслана Ротаня имеют неплохие шансы на триумф.

  • Полесье Житомир – 2,13
  • Ничья – 3,30
  • Пакш – 3,50

Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход в четвертый раунд Лиги конференций по итогам двухматчевого противостояния – небольшой перевес на стороне «волков» (1,79 против 1,94 у «Пакша»).

Победитель этого противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет против итальянской «Фиорентины».

По теме:
«Шансы велики». Экс-игрок Шахтера – о евроматчах украинских команд
Будет тяжело. Букмекеры назвали фаворита в матче ЛЕ Панатинаикос – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Полесье – Пакш
Лига конференций Полесье Житомир Пакш котировки букмекеров Руслан Ротань
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Футбол | 06 августа 2025, 13:06 16
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет

Из жизни ушел игрок луганского клуба Владимир Белоцерковец

Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Футбол | 07 августа 2025, 10:34 0
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов

Очередной украинский футболист мобилизован

«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
Футбол | 06.08.2025, 18:45
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Футбол | 06.08.2025, 15:35
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Футбол | 07.08.2025, 05:00
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 27
Футбол
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем