Новичок-легионер Александрии пока не приехал в Украину. Ждет визу

Центральный защитник Александрии Жослен Беиратш некоторое время не сможет помочь команде Кирилла Нестеренко в матчах УПЛ.

Ивуариец не приехал в Украину вместе с командой из-за задержки с получением рабочей визы.

Беиратш сыграл два официальных матча за Александрию в квалификации Лиги конференций.

В ответном матче второго раунда против сербского Партизана (0:4) он получил спорную красную карточку за фол последней надежды.

25-летний центрбек присоединился к украинскому клубу этим летом как свободный агент после завершения контракта с молдавским Шерифом.