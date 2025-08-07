Новичок-легионер Александрии пока не приехал в Украину. Ждет визу
Жослен Беиратш был удален в матче Лиги конференций против Партизана
Центральный защитник Александрии Жослен Беиратш некоторое время не сможет помочь команде Кирилла Нестеренко в матчах УПЛ.
Ивуариец не приехал в Украину вместе с командой из-за задержки с получением рабочей визы.
Беиратш сыграл два официальных матча за Александрию в квалификации Лиги конференций.
В ответном матче второго раунда против сербского Партизана (0:4) он получил спорную красную карточку за фол последней надежды.
25-летний центрбек присоединился к украинскому клубу этим летом как свободный агент после завершения контракта с молдавским Шерифом.
