Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новичок-легионер Александрии пока не приехал в Украину. Ждет визу
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 05:15 | Обновлено 07 августа 2025, 05:55
102
0

Жослен Беиратш был удален в матче Лиги конференций против Партизана

ФК Александрия. Жослен Беиратш

Центральный защитник Александрии Жослен Беиратш некоторое время не сможет помочь команде Кирилла Нестеренко в матчах УПЛ.

Ивуариец не приехал в Украину вместе с командой из-за задержки с получением рабочей визы.

Беиратш сыграл два официальных матча за Александрию в квалификации Лиги конференций.

В ответном матче второго раунда против сербского Партизана (0:4) он получил спорную красную карточку за фол последней надежды.

25-летний центрбек присоединился к украинскому клубу этим летом как свободный агент после завершения контракта с молдавским Шерифом.

По теме:
ЯНАКОВ: «Задача Эпицентра – закрепиться в Украинской Премьер-лиге»
Коуч Шахтера: «Мы хотим вернуть чемпионство, дойти до максимального уровня»
БАЕНКО: «Хосе Флорес добавит Кривбассу вариативности в атаке»
удаление (красная карточка) Партизан Белград Александрия Лига конференций Жослен Беиратш виза Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
