Спорное решение арбитра. Александрия осталась в меньшинстве и пропустила
Жослен Беиратш бул удален с поля, и Йован Милошевич открыл счет
Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.
31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.
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Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).
В дебюте матча из-за спорного решения арбитра Александрия осталась в меньшинстве и пропустила гол (0:1).
Жослен Беиратш бул удален с поля за фол последней надежды, и Йован Милошевич открыл счет.
ГОЛ! 1:0. Йован Милошевич, 13 мин
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