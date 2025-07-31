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Лига конференций
31 июля 2025, 22:23 | Обновлено 31 июля 2025, 22:29
1974
3

Спорное решение арбитра. Александрия осталась в меньшинстве и пропустила

Жослен Беиратш бул удален с поля, и Йован Милошевич открыл счет

31 июля 2025, 22:23 | Обновлено 31 июля 2025, 22:29
1974
3
Спорное решение арбитра. Александрия осталась в меньшинстве и пропустила

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).

В дебюте матча из-за спорного решения арбитра Александрия осталась в меньшинстве и пропустила гол (0:1).

Жослен Беиратш бул удален с поля за фол последней надежды, и Йован Милошевич открыл счет.

ГОЛ! 1:0. Йован Милошевич, 13 мин

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Партизан Белград Александрия Лига конференций видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saltovka
по моему Александрию топят проросиськие силы...
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NikoKam1969
Де це спірне рішення? Це рішення сліпого неадеквата.
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