Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Испания
07 августа 2025, 04:17 |
181
0

100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Испанский коуч мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет видеть в команде аргентинского полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера, сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний специалист видит в 26-летнем футболисте идеальную замену ушедшим из команды Тони Кроосу и Луке Модричу. Пока что переход аргентинца в мадридский клуб маловероятен, но за Алексисом в столице Испании внимательно следят.

В прошедшем сезоне Алексис Макаллистер провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин не хочет покидать «Реал» и планирует стать основным вратарем.

Алексис Макаллистер Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Лука Модрич Тони Кроос Хаби Алонсо
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
