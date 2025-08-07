100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу

Испанский коуч мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет видеть в команде аргентинского полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера, сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний специалист видит в 26-летнем футболисте идеальную замену ушедшим из команды Тони Кроосу и Луке Модричу. Пока что переход аргентинца в мадридский клуб маловероятен, но за Алексисом в столице Испании внимательно следят.

В прошедшем сезоне Алексис Макаллистер провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин не хочет покидать «Реал» и планирует стать основным вратарем.