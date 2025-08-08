Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?
Анатолием интересуется «Манчестер Сити»
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.
По информации источника, на Анатолия Трубина нацелился один из сильнейших клубов последних лет «Манчестер Сити». За украинца готовы заплатить 40-50 миллионов евро. Отмечается, что «Шахтер» получит от будущего трансфера украинца 40%. А это 16-20 миллионов евро.
В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее появилась информация, что украинский вратарь Анатолий Трубин выставлен на трансфер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира
Я на цьому сайті коли відкриваю якусь новину дивлюсь одразу хто автор і яке джерело)
Якщо автор Олійник - статтю можна не читати))