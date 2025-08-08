Трубин может перейти в один из сильнейших клубов. Сколько получит Шахтер?

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.

По информации источника, на Анатолия Трубина нацелился один из сильнейших клубов последних лет «Манчестер Сити». За украинца готовы заплатить 40-50 миллионов евро. Отмечается, что «Шахтер» получит от будущего трансфера украинца 40%. А это 16-20 миллионов евро.

В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее появилась информация, что украинский вратарь Анатолий Трубин выставлен на трансфер.