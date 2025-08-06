ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон подписал игрока Челси
Кирнан Дьюсбери-Холл сменил клуб в пределах АПЛ
«Эвертон» официально объявил о подписании английского полузащитника лондонского «Челси» Кирнана Дьюсбери-Холла.
Отмечается, что игрок подписал с клубом 5-летний контракт.
Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, она составляет 25 миллионов фунтов стерлингов и 3-4 миллиона фунтов бонусами.
Напомним, за «Эвертон» играет украинский левый защитник Виталий Миколенко.
В сезоне 2024/25 Кирнан Дьюсбери-Холл провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее «Эвертон» официально объявил о подписании конкурента Миколенко.
We have completed the transfer of Kiernan Dewsbury-Hall from Chelsea for an undisclosed fee.— Everton (@Everton) August 6, 2025
Welcome to Everton, Kiernan! ✍️ pic.twitter.com/oY7w1V4qKZ
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