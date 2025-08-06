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Англия
06 августа 2025, 16:40 |
276
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон подписал игрока Челси

Кирнан Дьюсбери-Холл сменил клуб в пределах АПЛ

06 августа 2025, 16:40 |
276
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон подписал игрока Челси
ФК Эвертон. Кирнан Дьюсбери-Холл

«Эвертон» официально объявил о подписании английского полузащитника лондонского «Челси» Кирнана Дьюсбери-Холла.

Отмечается, что игрок подписал с клубом 5-летний контракт.

Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, она составляет 25 миллионов фунтов стерлингов и 3-4 миллиона фунтов бонусами.

Напомним, за «Эвертон» играет украинский левый защитник Виталий Миколенко.

В сезоне 2024/25 Кирнан Дьюсбери-Холл провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Эвертон» официально объявил о подписании конкурента Миколенко.

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Эвертон трансферы Челси трансферы АПЛ Кирнан Дьюсбери-Холл Виталий Миколенко
Дмитрий Вус Источник: ФК Эвертон
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