ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон подписал игрока Челси

«Эвертон» официально объявил о подписании английского полузащитника лондонского «Челси» Кирнана Дьюсбери-Холла.

Отмечается, что игрок подписал с клубом 5-летний контракт.

Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, она составляет 25 миллионов фунтов стерлингов и 3-4 миллиона фунтов бонусами.

Напомним, за «Эвертон» играет украинский левый защитник Виталий Миколенко.

В сезоне 2024/25 Кирнан Дьюсбери-Холл провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее «Эвертон» официально объявил о подписании конкурента Миколенко.

