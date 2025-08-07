Мирон МАРКЕВИЧ: «Как можно быть не готовыми к еврокубкам?»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал игру львовских «Карпат» в прошлом сезоне под руководством Владислава Лупашко. Известный специалист недоволен тем, как команда играла в последних матчах сезона:

«Я не понял, почему в конце сезона эти две последние игры проиграли. Еще и с командами, которым ничего не надо было. Потом прочитал в интервью, что «Карпаты» еще не готовы к еврокубкам. Меня это удивило – почему не готовы? Как можно быть не готовым к еврокубкам?

Болельщики ждут этого 15 лет, команда хорошая, собраны неплохие футболисты, можно было попробовать себя в еврокубках. Есть возможность – нужно выходить и играть. Это был очень хороший шанс», – считает Маркевич.

В последних турах сезона 2024/25 «Карпаты» проиграли «Колосу» (1:2) и «Заре» (1:3). Подопечные Лупашко набрали 46 баллов и заняли шестое место в турнирной таблице. В Лигу конференций в итоге попало житомирское «Полесье», которое опередило львовский клуб на два пункта.

