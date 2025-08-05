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  4. Неймар забил свой юбилейный 100-й гол левой ногой
Бразилия
05 августа 2025, 12:08 |
117
0

Неймар забил свой юбилейный 100-й гол левой ногой

Сколько всего голов забил нападающий «Сантоса» в карьере?

05 августа 2025, 12:08 |
117
0
Неймар забил свой юбилейный 100-й гол левой ногой
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразилец Неймар забил 100-й гол левой ногой в профессиональной карьере.

В 18-м туре бразильской Серии А состоялась встреча между командами «Сантос» и «Жувентуде». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Дублем за хозяев отличился бразильский нападающий Неймар.

Интересным фактом является то, что после этой игры 33-летний бразилец достиг отметки в 100 голов, забитых левой ногой.

Общая бомбардирская статистика Неймара

  • 736 матчей
  • 6 голов в сезоне и 2025 году
  • 142 гола за Сантос
  • 366 голов на клубном уровне
  • 445 голов в карьере в целом
  • 257 результативных передач
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Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу статистика Жувентуде
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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