Неймар забил свой юбилейный 100-й гол левой ногой

Бразилец Неймар забил 100-й гол левой ногой в профессиональной карьере.

В 18-м туре бразильской Серии А состоялась встреча между командами «Сантос» и «Жувентуде». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Дублем за хозяев отличился бразильский нападающий Неймар.

Интересным фактом является то, что после этой игры 33-летний бразилец достиг отметки в 100 голов, забитых левой ногой.

Общая бомбардирская статистика Неймара

736 матчей

6 голов в сезоне и 2025 году

142 гола за Сантос

366 голов на клубном уровне

445 голов в карьере в целом

257 результативных передач

⚽️ NEYMAR JR GOOOOAL ‼️‼️‼️



Neymar Jr. Score his 6th Goal For Santos after his Debut ⚽️😱



👉 6th Goal this season

👉 6th Goal in 2025

👉 3rd Goal in Brasileiro

👉 142th Goal for Santos Fc

👉 366th Club Career Goal

👉 445th senior career goal pic.twitter.com/DZhn8R9JkF — NEYMAR OPTA STATS 📊 (@neymaropta) August 5, 2025

🇧🇷 Neymar has now scored 100 goals with his left foot in his career!



𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 🤯 pic.twitter.com/EAb8aTMMIp — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 5, 2025