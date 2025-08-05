Неймар забил свой юбилейный 100-й гол левой ногой
Сколько всего голов забил нападающий «Сантоса» в карьере?
Бразилец Неймар забил 100-й гол левой ногой в профессиональной карьере.
В 18-м туре бразильской Серии А состоялась встреча между командами «Сантос» и «Жувентуде». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.
Дублем за хозяев отличился бразильский нападающий Неймар.
Интересным фактом является то, что после этой игры 33-летний бразилец достиг отметки в 100 голов, забитых левой ногой.
Общая бомбардирская статистика Неймара
- 736 матчей
- 6 голов в сезоне и 2025 году
- 142 гола за Сантос
- 366 голов на клубном уровне
- 445 голов в карьере в целом
- 257 результативных передач
⚽️ NEYMAR JR GOOOOAL ‼️‼️‼️— NEYMAR OPTA STATS 📊 (@neymaropta) August 5, 2025
Neymar Jr. Score his 6th Goal For Santos after his Debut ⚽️😱
👉 6th Goal this season
👉 6th Goal in 2025
👉 3rd Goal in Brasileiro
👉 142th Goal for Santos Fc
👉 366th Club Career Goal
👉 445th senior career goal pic.twitter.com/DZhn8R9JkF
🇧🇷 Neymar has now scored 100 goals with his left foot in his career!— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 5, 2025
𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 🤯 pic.twitter.com/EAb8aTMMIp
📊 Neymar’s career stats are no joke:— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 5, 2025
👕 736 games
⚽️ 445 goals
🅰️ 257 assists
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜! 🪄🔥 pic.twitter.com/iXsumtWmAc
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