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Англия
05 августа 2025, 08:59 | Обновлено 05 августа 2025, 09:03
273
0

ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля почтили память Жоты во время матча

На ноги поднялся каждый болельщик

05 августа 2025, 08:59 | Обновлено 05 августа 2025, 09:03
273
0
ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля почтили память Жоты во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», провёл два контрольных поединка против «Атлетика» Бильбао на своей арене «Энфилд».

«Красные» за один день дважды обыграли соперника из Ла Лиги. Сначала была оформлена победа со счётом 4:1, а позже состоялась минимальная победа англичан – 3:2.

Во время одного из матчей болельщики «Ливерпуля» почтили память бывшего игрока клуба Диогу Жоты, который вместе с братом погиб в автокатастрофе в испанской провинции Самора в начале июля этого года.

ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля почтили память Жоты во время матча

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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