Действующий чемпион Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», провёл два контрольных поединка против «Атлетика» Бильбао на своей арене «Энфилд».

«Красные» за один день дважды обыграли соперника из Ла Лиги. Сначала была оформлена победа со счётом 4:1, а позже состоялась минимальная победа англичан – 3:2.

Во время одного из матчей болельщики «Ливерпуля» почтили память бывшего игрока клуба Диогу Жоты, который вместе с братом погиб в автокатастрофе в испанской провинции Самора в начале июля этого года.

ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля почтили память Жоты во время матча

Liverpool return to Anfield for the first time since Diogo Jota’s death ❤️pic.twitter.com/Sn6dK4rUNq