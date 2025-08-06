Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший защитник Челси и Ювентуса нашел новый клуб в свои 37 лет
Италия
06 августа 2025, 15:28 | Обновлено 06 августа 2025, 15:29
286
0

Бывший защитник Челси и Ювентуса нашел новый клуб в свои 37 лет

Хуан Куадрадо продолжит карьеру в «Пизе»

06 августа 2025, 15:28 | Обновлено 06 августа 2025, 15:29
286
0
Бывший защитник Челси и Ювентуса нашел новый клуб в свои 37 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Куадрадо

37-летний фланговый защитник, находящийся в статусе свободного агента, Хуан Куадрадо договорился о переходе в новичка Серии А – «Пизу».

По информации инсайдера Николо Скиры, возрастной футболист заключил контракт с итальянским клубом на один сезон – до лета 2026 года.

Последней командой Хуана стала «Аталанта», в которую защитник перешел перед стартом сезона 2024/25. Всего за «богиню» Куадрадо отыграл 42 матча и оформил четыре ассиста.

Куадрадо известен болельщикам благодаря своим выступлениям за «Челси» и «Ювентус». Также защитник представлял цвета «Фиорентины», «Удинезе», «Лечче» и «Индепендьенте» Медельин.

По теме:
Игрок Шахтера перейдет в известный клуб Бундеслиги. Есть договоренность
Ротань рассказал о матче еврокубка и игроках, которые покинут Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон подписал игрока Челси
Серия A трансферы Аталанта чемпионат Италии по футболу Хуан Куадрадо трансферы Серии A Николо Скира свободный агент Пиза
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06 августа 2025, 05:08 4
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»

Бывший чемпион советует Александру уйти из бокса

Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Футбол | 06 августа 2025, 11:58 50
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам

Алексей Сливченко считает, что киевляне плохо проанализировали стилистику игры соперника

Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
Футбол | 05.08.2025, 18:55
Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
Легенда Ливерпуля: «150 миллионов? Такое ощущение, что покупаем Мбаппе»
Футбол | 06.08.2025, 14:33
Легенда Ливерпуля: «150 миллионов? Такое ощущение, что покупаем Мбаппе»
Легенда Ливерпуля: «150 миллионов? Такое ощущение, что покупаем Мбаппе»
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06.08.2025, 08:48
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
04.08.2025, 19:54
Бокс
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 406
Футбол
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
04.08.2025, 23:12 4
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем