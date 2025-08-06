Бывший защитник Челси и Ювентуса нашел новый клуб в свои 37 лет
Хуан Куадрадо продолжит карьеру в «Пизе»
37-летний фланговый защитник, находящийся в статусе свободного агента, Хуан Куадрадо договорился о переходе в новичка Серии А – «Пизу».
По информации инсайдера Николо Скиры, возрастной футболист заключил контракт с итальянским клубом на один сезон – до лета 2026 года.
Последней командой Хуана стала «Аталанта», в которую защитник перешел перед стартом сезона 2024/25. Всего за «богиню» Куадрадо отыграл 42 матча и оформил четыре ассиста.
Куадрадо известен болельщикам благодаря своим выступлениям за «Челси» и «Ювентус». Также защитник представлял цвета «Фиорентины», «Удинезе», «Лечче» и «Индепендьенте» Медельин.
Juan #Cuadrado has signed the contract with #Pisa until 2026. #transfers https://t.co/4BEkhySAaO— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2025
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