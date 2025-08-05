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05 августа 2025, 02:45 | Обновлено 05 августа 2025, 03:06
43
0

Селекционный сбор. Михайленко просмотрит кандидатов в сборную Украины U-19

Сбор пройдет с 3 до 6 августа, запланировано сыграть контрольный поединок

05 августа 2025, 02:45 | Обновлено 05 августа 2025, 03:06
43
0
Селекционный сбор. Михайленко просмотрит кандидатов в сборную Украины U-19
УАФ. Дмитрий Михайленко

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2007 года рождения) проведёт селекционный сбор с 3 по 6 августа.

В течение этого периода подопечные Дмитрия Михайленко должны сыграть контрольный матч. На сбор вызваны 22 футболиста из 12 клубов.

Эта сборная готовится к участию в квалификационном раунде Евро-2026 U-19. Украинская команда попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией. Мини-турнир пройдёт в ноябре в Албании.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-19: 12.11.2025. Украина – Албания, 15.11.2025. Украина – Черногория, 18.11.2025. Словакия – Украина.

Состав сборной Украины U-19 на селекционный сбор

Вратари: Назар Макаренко (Александрия), Денис Марченко (Оболонь Киев).

Защитники: Юрий Кокодиняк, Андрей Чеберинчак (оба – Карпаты Львов), Евгений Маяков (Кривбасс Кривой Рог), Максим Дикий (Полесье Житомир), Егор Шерстюк, Кирилл Дигтярь, Даниил Приходько (все – Металлист Харьков).

Полузащитники: Александр Каменский, Рамир Губенко (оба – Кривбасс Кривой Рог), Андрей Король (Металлист 1925 Харьков), Давид Благодарный, Орест Лепский (оба – ЛНЗ Черкассы), Александр Фещенко (Оболонь Киев), Богдан Захаров (Полесье Житомир), Дмитрий Дударев (Нива Тернополь), Максим Кичун (Ужгород), Даниил Тепляков (Металлист Харьков).

Нападающие: Андрей Ивасий (Карпаты Львов), Виктор Тригуб (Колос Ковалёвка), Иван Денисов (Рух Львов).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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