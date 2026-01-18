17 января состоялся матч 22-го тура АПЛ 2025/26 между командами Лидс и Фулхэм.

Поединок прошел на стадионе Элланд Роуд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Победный гол на 90+1-й минуте забил Лукас Нмеча.

АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января

Лидс – Фулхэм – 1:0

Гол: Нмеча, 90+1

Видеообзор матча