  4. Лидс – Фулхэм – 1:0. Победный мяч Нмечи на 90+1-й мин. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Лидс
17.01.2026 17:00 – FT 1 : 0
Фулхэм
Англия
18 января 2026, 00:31 |
Лидс – Фулхэм – 1:0. Победный мяч Нмечи на 90+1-й мин. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26

Лидс – Фулхэм – 1:0. Победный мяч Нмечи на 90+1-й мин. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января состоялся матч 22-го тура АПЛ 2025/26 между командами Лидс и Фулхэм.

Поединок прошел на стадионе Элланд Роуд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 90+1-й минуте забил Лукас Нмеча.

АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января

Лидс – Фулхэм – 1:0

Гол: Нмеча, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Лидс), асcист Итан Ампаду.
