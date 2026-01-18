Англия18 января 2026, 00:31 |
Лидс – Фулхэм – 1:0. Победный мяч Нмечи на 90+1-й мин. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26
18 января 2026, 00:31 |
17 января состоялся матч 22-го тура АПЛ 2025/26 между командами Лидс и Фулхэм.
Поединок прошел на стадионе Элланд Роуд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победный гол на 90+1-й минуте забил Лукас Нмеча.
АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января
Лидс – Фулхэм – 1:0
Гол: Нмеча, 90+1
Видеообзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Лидс), асcист Итан Ампаду.
