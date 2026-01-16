В субботу, 17 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Лидс

Для новичка Премьер-лиги этот сезон проходит ожидаемо сложно. За 21 тур Премьер-лиги команде удалось набрать 22 зачетных пункта, благодаря которым она может занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 8 зачетных пунктов.

В Кубке Англии коллектив одолел «Дерби Каунти» и квалифицировался в 1/16 финала турнира.

Фулхэм

Хотя «дачники» и начали сезон неуверенно, сейчас они демонстрируют отличные результаты. В общем, после 21 тура чемпионата Англии на балансе лондонцев есть 31 зачетный пункт, что позволяет им находиться на 9 месте турнирной таблицы. Однако даже от топ-4 клуб отстает всего на 4 балла.

В Кубке Англии «Фулхэм» одолел «Мидлсбро» и квалифицировался в 1/16 финала.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, клубы сыграли между собой 4 поединка. В каждом из них победил «Фулхэм».

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «Лидса» длится уже 4 матча подряд.

В последних 4-х матчах «Фулхэм» ни разу не сохранил ворота сухими.

«Фулхэм» не проиграет уже 6 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.86.