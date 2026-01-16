Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Лидс
17.01.2026 17:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 января 2026, 14:44 | Обновлено 16 января 2026, 15:49
2
0

Лидс – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 17 января в 17:00 по Киеву

16 января 2026, 14:44 | Обновлено 16 января 2026, 15:49
2
0
Лидс – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Лидс

В субботу, 17 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Лидс

Для новичка Премьер-лиги этот сезон проходит ожидаемо сложно. За 21 тур Премьер-лиги команде удалось набрать 22 зачетных пункта, благодаря которым она может занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 8 зачетных пунктов.

В Кубке Англии коллектив одолел «Дерби Каунти» и квалифицировался в 1/16 финала турнира.

Фулхэм

Хотя «дачники» и начали сезон неуверенно, сейчас они демонстрируют отличные результаты. В общем, после 21 тура чемпионата Англии на балансе лондонцев есть 31 зачетный пункт, что позволяет им находиться на 9 месте турнирной таблицы. Однако даже от топ-4 клуб отстает всего на 4 балла.

В Кубке Англии «Фулхэм» одолел «Мидлсбро» и квалифицировался в 1/16 финала.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, клубы сыграли между собой 4 поединка. В каждом из них победил «Фулхэм».

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Лидса» длится уже 4 матча подряд.
  • В последних 4-х матчах «Фулхэм» ни разу не сохранил ворота сухими.
  • «Фулхэм» не проиграет уже 6 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.86.

Прогноз Sport.ua
Лидс
17 января 2026 -
17:00
Фулхэм
Обе забьют 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Опередил Гвардиолу и Артету. Кто самый лучший тренер АПЛ в декабре?
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Пиза – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лидс Фулхэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Биатлон | 15 января 2026, 16:43 21
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ

«Сине-желтая» команда финишировала 17-й

В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
Футбол | 16 января 2026, 08:17 8
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика

Журналисты Goal.com считают, что время украинца в Лондоне подходит к концу

Спортивный врач сообщил неутешительные новости о перспективах Довбика
Футбол | 16.01.2026, 14:27
Спортивный врач сообщил неутешительные новости о перспективах Довбика
Спортивный врач сообщил неутешительные новости о перспективах Довбика
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Футбол | 15.01.2026, 15:19
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Футбол | 15.01.2026, 19:16
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
15.01.2026, 04:40 4
Теннис
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 5
Бокс
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
15.01.2026, 04:32
Футбол
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем