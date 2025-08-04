Как Сон Хын Мин забивал свои голы в АПЛ?

Нападающий Сон Хын Мин официально объявил о своем уходе из «Тоттенхэма».

Игрок из Южной Кореи вписал свое имя в историю «Тоттенхэма» как один из лучших бомбардиров клуба.

Сон Хын Мин забил 127 мячей в АПЛ. Разберемся, каким образом он это делал.

Голы Сон Хын Мина в АПЛ

Общее количество голов в АПЛ: 127

Голы правой ногой: 74

Голы левой ногой: 49

Голы головой: 4

Голы с пенальти: 4

Голы со штрафной площадки: 108

Голы из-за пределов штрафной площадки: 19

Также Сон Хын Мин совершил в АПЛ 71 результативную передачу.