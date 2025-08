Как Сон Хын Мин забивал свои голы в АПЛ?

Нападающий Сон Хын Мин официально объявил о своем уходе из «Тоттенхэма».

Игрок из Южной Кореи вписал свое имя в историю «Тоттенхэма» как один из лучших бомбардиров клуба.

Сон Хын Мин забил 127 мячей в АПЛ. Разберемся, каким образом он это делал.

Голы Сон Хын Мина в АПЛ

Также Сон Хын Мин совершил в АПЛ 71 результативную передачу.

A breakdown of the 127 goals that Son Heung-min scored in the Premier League 🚀😮‍💨⚪️ pic.twitter.com/aZTmHyslYP