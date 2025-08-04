Англия04 августа 2025, 12:57 |
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Как Сон Хын Мин забивал свои голы в АПЛ?
Разберем более подробно способы взятия ворот соперников корейцем
04 августа 2025, 12:57 |
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Нападающий Сон Хын Мин официально объявил о своем уходе из «Тоттенхэма».
Игрок из Южной Кореи вписал свое имя в историю «Тоттенхэма» как один из лучших бомбардиров клуба.
Сон Хын Мин забил 127 мячей в АПЛ. Разберемся, каким образом он это делал.
Голы Сон Хын Мина в АПЛ
- Общее количество голов в АПЛ: 127
- Голы правой ногой: 74
- Голы левой ногой: 49
- Голы головой: 4
- Голы с пенальти: 4
- Голы со штрафной площадки: 108
- Голы из-за пределов штрафной площадки: 19
Также Сон Хын Мин совершил в АПЛ 71 результативную передачу.
A breakdown of the 127 goals that Son Heung-min scored in the Premier League 🚀😮💨⚪️ pic.twitter.com/aZTmHyslYP— OneFootball (@OneFootball) August 4, 2025
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