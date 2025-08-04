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  4. Как Сон Хын Мин забивал свои голы в АПЛ?
Англия
04 августа 2025, 12:57 |
145
0

Как Сон Хын Мин забивал свои голы в АПЛ?

Разберем более подробно способы взятия ворот соперников корейцем

04 августа 2025, 12:57 |
145
0
Как Сон Хын Мин забивал свои голы в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Нападающий Сон Хын Мин официально объявил о своем уходе из «Тоттенхэма».

Игрок из Южной Кореи вписал свое имя в историю «Тоттенхэма» как один из лучших бомбардиров клуба.

Сон Хын Мин забил 127 мячей в АПЛ. Разберемся, каким образом он это делал.

Голы Сон Хын Мина в АПЛ

  • Общее количество голов в АПЛ: 127
  • Голы правой ногой: 74
  • Голы левой ногой: 49
  • Голы головой: 4
  • Голы с пенальти: 4
  • Голы со штрафной площадки: 108
  • Голы из-за пределов штрафной площадки: 19

Также Сон Хын Мин совершил в АПЛ 71 результативную передачу.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Сон Хын Мин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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