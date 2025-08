Полный матч Миколенко. МЮ сыграл вничью с Эвертоном и выиграл трофей

4 августа на Мерседес-Бенц Стедиум состоялся матч летней серии АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед встретился с Эвертоном.

Поединок начался в 00:00 по киевскому времени и завершился ничейным счетом 2:2.

Команды провели довольно равный матч, в котором красные дьяволы дважды выходили вперед, но ирискам дважды удавалось сравнять счет.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут и принял активное участие в атаке, которая привела к первому забитому голу его команды.

Манчестер Юнайтед стал победителем летней серии АПЛ, набрав в 3 матчах против Вест Хэма (2:1), Борнмута (4:1) и Эвертона (2:2) 7 очков.

Летняя серия АПЛ – товарищеский турнир от Английской Премьер-лиги, который летом проводится в США между 4 выбранными командами.

Летняя серия АПЛ. 4 августа, 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:2

Голы: Фернандеш, 19 (пен.), Маунт, 69 – Ндиайе, 40, Хевен, 75 (автогол)

