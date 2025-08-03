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03 августа 2025, 13:58 | Обновлено 03 августа 2025, 13:59
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Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series

Поединок состоится в ночь на 4 августа и начнется в 00:00 по Киеву

03 августа 2025, 13:58 | Обновлено 03 августа 2025, 13:59
32
0
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

4 августа на Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором Манчестер Юнайтед встретится с Эвертоном.

Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Юнайтед

Команда, конечно, многое пережила после того, как сэр Алекс ушел на покой. Но прошлый сезон вышел точно выдающимся. Несмотря на относительно раннюю тренерскую рокировку, и приход распиаренного Рубена Аморима, закончили с 11 победами и 42 очками - результат на уровне нынешнего Вулверхэмптона, которого и опередили по дополнительным показателям в споре за 15-е место. Многое можно было исправить в Лиге Европы, и ближе к концу весны только там и играли. Но этот фокус провернул в итоге Тоттенхэм, выиграв финал.

При этом менеджер сохранил пост. И даже приобрел таких новичков, как Кунья и Висса. Впрочем, и приобретений ждали более звездных, и с очисткой состава не особенно складывается - помимо тех, у кого истек контракт, относительно быстро попрощались только с Рашфордом.

Эвертон

Клуб тоже сменил наставника по ходу 2024/2025. Вот только это не было вызвано кризисом в игре, наоборот, Шон Дайш и в 2023-м справился с задачей избежать вылета, и потом уверенно компенсировал отобранные очки за нарушения финансового фэйр-плей победами. Что не получилось у этого тренера, это понравиться новым инвесторам - и те вернули в Ливерпуль легендарного для этой части города Мойеса. Тот, впрочем, хорошо справлялся, особенно на старте. В итоге тот чемпионат закончили с 48 очками и на 13-й позиции.

Сейчас у команды есть новый стадион. Да и в плане подписаний менеджмент активен, пусть даже пока что топ-трансферов и не организовали. При этом как-то у шотландца не ладится в товарищеских матчах, впрочем, там результат и не особенно важен.

Статистика личных встреч

У МЮ было 6 побед кряду. Но в феврале он ограничился только ничьей 2:2 с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что клуб из Ливерпуля сможет даже за ничью тут зацепиться. Ставим на то, что тут снова выиграют Бруну и компания. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
3 августа 2025 -
23:55
Эвертон
Победа Манчестер Юнайтед 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Premier League Summer Series Манчестер Юнайтед Эвертон Манчестер Юнайтед - Эвертон товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Виталий Миколенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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