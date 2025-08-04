4 августа на Мерседес-Бенц Стедиум состоялся матч летней серии АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед встретился с Эвертоном.

Поединок начался в 00:00 по киевскому времени и завершился ничейным счетом 2:2.

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Первый гол Эвертон забил при активном участии украинского защитника Виталия Миколенко. Он отобрал мяч у чужого штрафного майданчика, оставил мяч партнеру, который в одно касание выполнил ассист на Илимана Ндиайе.

Летняя серия АПЛ. 4 августа, 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:2

Голы: Фернандеш, 19 (пен.), Маунт, 69 – Ндиайе, 40, Хевен, 75 (автогол)

Видеообзор матча