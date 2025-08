Какой клуб победил во всех четырех матчах нового евросезона?

Завершился второй квалификационный раунд еврокубков.

По итогам сыгранных матчей с начала сезона, только шведский «Мальме» сумел выиграть все свои 4 поединка.

Донецкий «Шахтер» имеет 3 победы в 4-х матчах.

Клубы с наибольшим количеством побед в сезоне:

4/4:

3/4:

🔥 Clubs with MOST WINS in this European season:



💥 4/4 WINS:



🇸🇪 Malmö



⚡️ 3/4 WINS:



🇵🇱 Legia Warszawa

🇺🇦 Shakhtar Donetsk

🇷🇸 Partizan Beograd

🇮🇪 St. Patrick's Athletic

🇫🇴 KÍ Klaksvik

🇮🇸 Vikingur Reykjavik

🇧🇾 Neman Grodno

🇦🇱 Egnatia

🇲🇰 Shkëndija



📸 @Malmo_FF pic.twitter.com/yDIK7sVcFP