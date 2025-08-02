Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду переманывает капитана Манчестер Юнайтед в Аль-Наср
Англия
02 августа 2025, 09:51 |
539
0

Роналду переманывает капитана Манчестер Юнайтед в Аль-Наср

Бруну Фернандеш может сменить клубную прописку

02 августа 2025, 09:51 |
539
0
Роналду переманывает капитана Манчестер Юнайтед в Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду и главный тренер команды Жорже Жезуш пытаются убедить португальского полузащитника переехать в Саудовскую Аравию.

Два месяца назад Бруно уже отклонил довольно хорошее предложение от другого саудовского клуба Аль-Хиляль, чтобы остаться в расположении красных дьяволов.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср завершил подписание 120-миллионного нападающего

По теме:
Шахтеру интересен 17-летний Габриэль Мек
Футбольные рекорды, которые трудно будет превзойти в ближайшие годы
Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина за 55 минут разгромила «нейтралку» и вышла в 1/8 финала Монреаля
Теннис | 02 августа 2025, 05:55 10
Свитолина за 55 минут разгромила «нейтралку» и вышла в 1/8 финала Монреаля
Свитолина за 55 минут разгромила «нейтралку» и вышла в 1/8 финала Монреаля

Элина уничтожила Анну Калинскую в третьем раунде престижного турнира в Канаде

Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Бокс | 02 августа 2025, 08:13 0
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»

Менеджер – о третьем абсолютном чемпионстве боксера

Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02.08.2025, 09:23
Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Футбол | 01.08.2025, 18:04
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Склоним головы. Сильный борец, тренер, мэр города погиб под Бахмутом
Война | 02.08.2025, 09:00
Склоним головы. Сильный борец, тренер, мэр города погиб под Бахмутом
Склоним головы. Сильный борец, тренер, мэр города погиб под Бахмутом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 70
Футбол
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
31.07.2025, 22:59 282
Футбол
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
Эдди ХИРН: «Это капитуляция. Усик нанес слишком тяжелый удар»
31.07.2025, 12:27 2
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем