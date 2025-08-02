Роналду переманывает капитана Манчестер Юнайтед в Аль-Наср
Бруну Фернандеш может сменить клубную прописку
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду и главный тренер команды Жорже Жезуш пытаются убедить португальского полузащитника переехать в Саудовскую Аравию.
Два месяца назад Бруно уже отклонил довольно хорошее предложение от другого саудовского клуба Аль-Хиляль, чтобы остаться в расположении красных дьяволов.
Ранее сообщалось, что Аль-Наср завершил подписание 120-миллионного нападающего
#CristianoRonaldo and Jorge #Jesus are pushing to try to convince Bruno #Fernandes to join #AlNassr. Bruno has turned down #AlHilal’s huge bid two months ago to stay at #ManchesterUnited. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 1, 2025
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