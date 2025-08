Роналду переманывает капитана Манчестер Юнайтед в Аль-Наср

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду и главный тренер команды Жорже Жезуш пытаются убедить португальского полузащитника переехать в Саудовскую Аравию.

Два месяца назад Бруно уже отклонил довольно хорошее предложение от другого саудовского клуба Аль-Хиляль, чтобы остаться в расположении красных дьяволов.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср завершил подписание 120-миллионного нападающего

