Английский клуб с большими традициями может исчезнуть с футбольной карты

Известный английский клуб «Шеффилд Уэнсдей» оказался в глубоком кризисе, который угрожает не только старту команды в Чемпионшипе сезона 2025/26, но и самому существованию клуба.

Клуб не выплатил зарплату за июнь и июль – это уже четвертый подобный случай за последние пять месяцев. Игроки и сотрудники заявили о намерении разорвать контракты в соответствии с правилами ФИФА.

Из-за задержек с выплатами команда отказалась проводить товарищеский матч с «Бернли». Английская футбольная лига (EFL) выразила обеспокоенность ситуацией в клубе.

Главный тренер команды Дэнни Рель покинул свой пост по обоюдному согласию перед стартом сезона, вместе с ним клуб также покинули его ассистенты. Команду возглавил 49-летний датчанин Хенрик Педерсен, хотя рассматривалась даже кандидатура ветерана-тренера Нила Уорнока.

Клуб находится под трансферным баном – запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов перед другими клубами.

Городской совет закрыл Северную трибуну клубного стадиона «Хиллсборо» из-за серьезных проблем – коррозия и трещины. Восстановление обойдется клубу в крупную сумму.

Владелец клуба Дейфон Чансири оценивает активы более чем в £100 млн, хотя клуб имеет свыше £4 млн долгов, а игроки не получают зарплату. Это отпугивает потенциальных покупателей «Уэнсдей».

В клубе кадровый кризис: многие игроки, включая лидеров, подали заявления о расторжении контрактов. В основной команде осталось лишь 11 футболистов.

Проведение матча 1-го тура Чемпионшипа между «Шеффилдом Уэнсдей» и «Лестером» (10 августа) находится под вопросом из-за многочисленных препятствий. Фанаты массово протестуют против действий владельца и необоснованно высоких цен на абонементы.

