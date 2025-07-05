Четырехкратный чемпион Англии рискует исчезнуть. Причины – банальны для УПЛ

Некоторые футбольные болельщики наивно полагают, что это только в Украине футболистам, тренерам и техническому персоналу клубов могут по нескольку месяцев не платить зарплату. На самом деле, ситуации с долгами нередко возникают и в весьма благонадежных, на первый взгляд, лигах Европы, и даже случаются в Англии, систему чемпионатов которой многие считают едва ли не эталонной и одной из сильнейших в мировом футболе.

Буквально на днях крайне обострилась ситуация вокруг клуба Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей», который в своей без малого 158-летней истории четырежды становился чемпионом Англии (в сезонах-1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30). Из-за долгов по зарплате стан «сов» уже изъявили желание покинуть шесть футболистов первой команды, к которым вскоре, как ожидается, присоединятся и другие, а также на грани ухода находится и тренерский штаб.

Еще в 2023 и 2024 годах у «Шеффилд Уэнсдей» возникали просрочки по налоговым платежам в бюджет Великобритании, однако сейчас, летом 2025-го, ситуация, похоже, достигла «мертвой точки» и дело дошло до двухмесячных задолженностей по выплате заработной платы для футболистов, членов тренерского штаба и некоторых работников из числа технического персонала. Собственно то, что является весьма банальным явлением для украинской Премьер-лиги, в Чемпионшипе вызвало эффект разорвавшейся бомбы…

С 2015 года владельцем 100% акций «Шеффилд Уэнсдей» является тайский бизнесмен Деджпхон Чансири. За десять лет этот человек инвестировал в развитие инфраструктуры «сов» и подписание новых футболистов порядка 170 миллионов фунтов, однако сейчас ситуация по причинам, которые до конца остаются непонятными даже британским обозревателям, дошла до того, что «Шеффилд Уэнсдей» могут грозить самые строгие санкции, вплоть до исключения из Чемпионшипа и, возможно, банкротства клуба.

Известно, что в настоящий момент «Шеффилд Уэнсдей» уже находится под тремя банами со стороны EFL (Английская футбольная лига – организация, отвечающая за проведение соревновательного процесса в трех дивизионах: Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2). Один из них наложен за невыплату зарплаты футболистам, другой – за долги по налоговым платежам, третий – за невыплату трансферных сборов. Сейчас «совам» запрещено регистрировать новых футболистов и подписывать контракты с игроками, даже желающими перейти в клуб на правах свободных агентов. Кроме того, клубу не разрешено брать кредиты как минимум до лета 2026 года.

Чансири не предоставил футбольной общественности официальных объяснений, почему экономическая ситуация в «Шеффилд Уэнсдей» дошла до столь кризисного уровня. А вот люди извне комментируют положение «сов» с применением весьма ярких эпитетов. Например, глава Ассоциации профессиональных футболистов Махета Моланго назвал ситуацию в клубе Чансири «шокирующей» и «нетерпимой», а депутат парламента от юго-восточного округа Шеффилда Клайв Беттс призвал тайского владельца продать «Шеффилд Уэнсдей», обвинив его в том, что тот держит клуб «в заложниках».

О 57-летнем Чансири известно то, что его семья контролирует Thai Union Group – крупнейшего в мире производителя консервированного тунца. По оценкам на 2020 год, состояние тайского бизнесмена составляло порядка 600 миллионов фунтов, а за покупку «Шеффилд Уэнсдей» у американца сербского происхождения Милана Мандарича Чансири в начале 2015-го отдал 37,5 миллионов в британской валюте.

«Шеффилд Уэнсдей», который не играл в АПЛ с 2000 года, в первые два сезона при Чансири пробивался в плей-офф Чемпионшипа за право получения путевки в элитарный дивизион, но успеха не имел. Затем у тайского бизнесмена испортились отношения с фанатами, а клуб в сезонах-2021/22 и 2022/23 даже вылетал в Лигу 1, но сумел вернуться и Чемпионшип-2024/25 завершил в середине турнирной таблицы – на 12-м месте.

В 2023 году Чансири вступил в перепалку с фанатами «сов», заявив им следующее: «Вы не имеете права просить меня уйти». Это произошло в тот момент, когда болельщики требовали тайца продать клуб. Но владелец «Шеффилд Уэнсдей» цинично заявил поклонникам команды, что вместо пустых призывов те лучше бы занялись сбором 2 миллионов фунтов, чтобы помочь клубу выплатить непогашенный долг по налоговым платежам.

В марте футболистам «Шеффилд Уэнсдей» впервые при Чансири не выплатили вовремя зарплату. Спустя какое-то время ситуация была урегулирована, но повторилась в мае и июне. По этой причине ряд футболистов уже подал заявление, воспользовавшись двухмесячной задержкой по выплате зарплаты, на досрочное расторжение контрактов по вине клуба.

Ожидается, что вскоре покинет клуб и 36-летний наставник «Шеффилд Уэнсдей» Дэнни Рель, которого называют весьма перспективным специалистом и который в стане «сов» начал самостоятельную наставническую карьеру, а ранее исполнял функции ассистента в «Лейпциге», «Саутгемптоне», «Баварии» и даже сборной Германии, где помогал Ханси Флику.

Чансири не спешит решать ситуацию и реагировать на де-факто развал команды, который может привести и к развалу всего клуба. Недавно тайский бизнесмен публично признался, что получал официальное предложение о продаже клуба от неназванного консорциума за 40 миллионов фунтов с перспективой дополнительных платежей за выход в АПЛ. Однако от такой возможности Чансири отказался, посчитав, что должен получить сумму, которая как минимум перекроет его затраты на содержание «Шеффилд Уэнсдей» за последние десять лет.

Изначально в возвращении в «Шеффилд Уэнсдей» был заинтересован прежний владелец клуба Милан Мандарич, но после неудачных торгов своих потенциальных конкурентов с Чансири от этой идеи отказался. Сейчас ситуация выглядит для «сов» откровенно патовой: нынешний владелец, похоже, больше не настроен инвестировать в клуб, а покупателей, готовых удовлетворить финансовые запросы Чансири, попросту нет. Более того, как пишет британская пресса, один из представителей потенциальных новых инвесторов охарактеризовал переговорный процесс с Чансири по поводу покупки «Шеффилд Уэнсдей» не иначе как «самым уникальным» в его продолжительной деловой карьере.

Интересно и то, что этим летом на тренировочной базе «Шеффилд Уэнсдей» начались работы по реконструкции, из-за чего команда в данный момент не имеет возможности там собираться, чтобы начать подготовку к новому сезону. Более того, из-за чехарды вокруг тренерского штаба у «сов» до сих пор не сверстан график предсезонной подготовки, что ставит под большое сомнение старт «Шеффилд Уэнсдей» в сезоне-2025/26, который начнется уже через шесть недель.

В настоящий момент хаотизация вокруг четырехкратного чемпиона Англии достигла едва ли не своего пика. Ожидается, что в ближайшие дни и недели противостояние между футболистами, тренерами и болельщиками «Шеффилд Уэнсдей» с одной стороны и Деджпхоном Чансири с другой продолжится, и прямо сейчас никто не способен предугадать, когда и чем все это закончится. Существуют варианты, при которых «сов» могут наказать очковым штрафом на старте нового сезона Чемпионшипа, либо понизить в классе до Лиги 1, а самый худший и вовсе предполагает введение в «Шеффилд Уэнсдей» внешней администрации с дальнейшим объявлением клуба банкротом. Это может привести к исчезновению клуба с более чем столетней историей, хотя фаны «сов» и стараются об этом не думать…