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  4. Костюк выиграла триллер у Касаткиной в 1/16 финала супертурнира в Монреале
WTA
31 июля 2025, 22:12 | Обновлено 31 июля 2025, 22:29
6088
33

Костюк выиграла триллер у Касаткиной в 1/16 финала супертурнира в Монреале

В третьем раунде тысячника в Канаде Марта в трех сетах вырвала победу у Дарьи

31 июля 2025, 22:12 | Обновлено 31 июля 2025, 22:29
6088
33
Костюк выиграла триллер у Касаткиной в 1/16 финала супертурнира в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) пробилась в 1/8 финала престижного хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (WTA 18) за 2 часа и 30 минут.

WТА 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Дарья Касаткина (Австралия) [15] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

В решающей партии Костюк уступала 4:5 с брейком, но отыграла подачу на матч и добыла викторию на тай-брейке.

Марта провела восьмое очное противостояние против Дарьи и в четвертый раз обыграла соперницу. В частности, во второй раз в 2025 году – 9 мая Костюк одолела Касаткину на тысячнике в Риме.

Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг на канадских кортах (соревнования в Монреале и Торонто проводятся поочередно).

Следующей оппоненткой Марты будет победительница поединка Мирра Андреева – Маккартни Кесслер.

Getty Images/Global Images Ukraine
Название
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Марта Костюк Дарья Касаткина WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 33
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mevast
А мені гра сподобалась. Психологічний трилер. Гра рівних суперниць, з цікавими розіграшами. Вдача на цей раз була на боці Марти. Радий за неї. Надіюсь ця гра принесе ій впевненості надалі.
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+8
introvert
Щоб правильно оцінити якість гри та загальний рівень матчу, варто обирати нейтральну та незаангажовану аудиторію. Глядачі були в захваті, англомовні коментатори, які розбираються в тенісі аж ніяк не гірше за нас із вами - теж. Але Марта, бачте, попсувала вболівальникам нерви, вигравши в непростої суперниці не з двома бубликами, а в черговому матчі-трилері - тож, однозначно, грала "из рук вон".
Можливо, варто застосовувати такі ж оціночні критерії до власних коментарів?
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+7
introvert
Могла і повинна була вигравати простіше. Але, мабуть, Марті потрібен був той тайбрейк в вирішальному сеті - щоб підправити статистику тайбрейків в сезоні, яка виглядала просто непристойною)
З перемогою!
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+5
roman75zpr
Даже, если бы проиграла в этой игре, то плохих слов не заслуживала... Боролась до последнего, с очень сильной соперницей, после спада... А Марта ещё и вытянула! Браво!
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+4
Sashamar
Кеслер зробила Мірку! Свято продовжується!👏
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+3
pricolist
Нічого собі, вітаю з крутою перемогою. Нарешті знову стала на переможну стежину 
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+2
Leonidas B
Медичні хітрощі запоребрику не допомогли, далі Марта - Кесслер. Гарні шанси пройти далі.
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+1
Павло Мельничук
гра сподобалася  . Коли в одні ворота , то не цікаво . А так інтрига  до останнього  . Марта молодець  .
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+1
C.Пеклов
Молодець!Було дуже важко грати,але Марта справилася в першу чергу з собою!Так тримати!
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+1
Попандопуло из Одессы
Марта, Марта....
Ну, ладно... Главное, что справилась с собой.
С Победой!
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+1
Олег Мандрівник
Это у них такой прикол в этом сезоне? Это уже который раз, я сбился со счета. Сначала делают себе проблему, потом героически её решают 
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0
C.Пеклов
З Кесслер можна грати.Марті бажаю успіху в наступному матчі!Марта відкрила вікно в 4 коло,бажаю там побачити й Даю,а потім Еліну й Юлю!
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0
VITASS
А як касатка ракетку жбурнула після фінального віннерса Марти!!! Тільки на овторі побачив. Ось де розпач 
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0
u6464u
Марті навчитися б подавати , тоді була б в топах , а так без своєї подачі далеко не стрибнеш.
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0
kollekciy
Марту з Перемогою. На початку гри Марта була чомусь не в настрої, як в першій грі, по тій же першій грі, була надія на перелом, як і сталося, але цей раз треба було понервувати до останнього. Але в цій грі було і багато красивого від Марти.
По тому стану гри Марти, який був до цього турніру, Марта вже зробила план максимум, далі Марті краще не думати про результат та грати в задоволення без тиску можливого програшу. 
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0
Микола Захарченко
Все в голові у Марти ! Треба працювати з психологом або займатися йогою ) Можливо знаходить " свою гру " ...
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0
Leonidas B
Доволі непоганий матч від Марти, до цих кортів треба ще пристосуватись, тільки мінус що другий матч з трьох сетів, чекаємо на запоребрик, який зараз програв перший сет чи амеріканка?
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0
Vadym Shcherban
Виграним після падіння поінтом  на тайбрейку переважила всі свої недоліки ... Таку трохи ожирівшу на австралійських харчах касатку думав, що повинна трохи легше обіграти. А по самій грі позитиву мало, про якість подачі краще взагалі промовчати....
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0
Maks23
Супер! Молодец! 
Ответить
0
Serhiy I
Молодчинка !
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