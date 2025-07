Костюк выиграла триллер у Касаткиной в 1/16 финала супертурнира в Монреале

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) пробилась в 1/8 финала престижного хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (WTA 18) за 2 часа и 30 минут.

WТА 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Дарья Касаткина (Австралия) [15] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

В решающей партии Костюк уступала 4:5 с брейком, но отыграла подачу на матч и добыла викторию на тай-брейке.

Марта провела восьмое очное противостояние против Дарьи и в четвертый раз обыграла соперницу. В частности, во второй раз в 2025 году – 9 мая Костюк одолела Касаткину на тысячнике в Риме.

Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг на канадских кортах (соревнования в Монреале и Торонто проводятся поочередно).

Следующей оппоненткой Марты будет победительница поединка Мирра Андреева – Маккартни Кесслер.

WHAT A MATCH 🤩@marta_kostyuk triumphs in a three-set thriller against Kasatkina, winning 3-6, 6-3, 7-6(4)!#OBN25 pic.twitter.com/N1D7o6Qg7u