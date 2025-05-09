Марта Костюк пробилась в третий раунд грунтового турнира в Риме
Украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) пробилась в третий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии, получившую 14-й номер посева, Дарью Касаткину (WTA 15) за 1 час и 27 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия) [14] – 6:4 6:2
Это была седьмая встреча спортсменок, счет стал 4:3 в пользу Касаткиной.
Следующей соперницей Костюк будет победитель противостояния Лейла Фернандес (Канада, WTA 26) – Антония Ружич (Хорватия, WTA 117).
Костюк в пятый раз выступает на кортах Рима. С выходом в третий раунд Марта повторила свой лучший результат здесь в 2023 году.
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