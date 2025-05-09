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  4. Марта Костюк пробилась в третий раунд грунтового турнира в Риме
WTA
09 мая 2025, 19:22 | Обновлено 09 мая 2025, 19:35
4661
18

Марта Костюк пробилась в третий раунд грунтового турнира в Риме

Украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину

09 мая 2025, 19:22 | Обновлено 09 мая 2025, 19:35
4661
18
Марта Костюк пробилась в третий раунд грунтового турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) пробилась в третий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии, получившую 14-й номер посева, Дарью Касаткину (WTA 15) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия) [14] – 6:4 6:2

Это была седьмая встреча спортсменок, счет стал 4:3 в пользу Касаткиной.

Следующей соперницей Костюк будет победитель противостояния Лейла Фернандес (Канада, WTA 26) – Антония Ружич (Хорватия, WTA 117).

Костюк в пятый раз выступает на кортах Рима. С выходом в третий раунд Марта повторила свой лучший результат здесь в 2023 году.

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Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Рим Марта Костюк Дарья Касаткина Лейла Фернандес Антония Ружич
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 18
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VITASS
касаткіна явно не в формі, хоча іноді і включалася, проте це не зменшує звитягу Марти. Сьогодні Марта сподобалася спокоєм і варіативністю. свічки, дропи, на силу, все було з розумом. зміна темпів. почала прорізатися подача . ейс на матчболі. дуже не погано. бажаемо подальших усіхів
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+11
C.Пеклов
Молодець,навіть коли не йде 1 подача, може вигравати матчі з суперницею, яка вище за рейтингом!Кінцівка останнього гейму вийшла нервовою для Марти,але з 6 спроби закрила матч!Успіху в наступному матчі!
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+9
VITASS
на хафкорті ближче до сітки мяч практично не відскакував. і Марта помітила це і почала використовувати вкорочені. грала з розумом
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+6
kollekciy
Марту з перемогою. Дивна сьогодні гра була. Чомусь у обох не було подачі. А, от на подачі суперниці Марта сьогодні часто красиво грала. Я помітив, що Марта гірше грає на таких дешевих загальних кортах. Дивно, що таку відому пару суперниць, не поставили на кращий корт. У Лейли, зараз також, не дуже результати. Будемо надіятися, що з нею також, хоча б якось вийде. Звичайно краще, щоб подача Марти повернулася.
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+4
Pat_riot
Той випадок, коли можна сказати - перемога на класі
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+3
mevast
Вітання Марті! Бажаю побільше сьогодняшних касаткіних надалі.
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+3
Сказки ДАмбаса
фінал Костюк - оптімус прайм?)
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+2
SosokDayany
Молодець Мартуся ! Ну а лізбіяночці респект за адекватність , все таки це рідкість коли представники боліт проявляють признаки розуму .
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+2
Андрій Заліщук
Ай молодець Мартуся! А руку потиснула новоспеченій австралійці, бо я не дивився матч?
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Bernard6-9
Что с Катариной Завацкой?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
Все чітко. Тільки в останньому геймі треба було максимум 2 матч пойнта використати. Третій круг проходить , а потім знову бульбозавр.
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0
Микола Захарченко
Коли Марта грає спокійно і впевнено -  в неї йде гра . Щоб і далі в такому ж стані . З перемогою ! 
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0
serhiy
Молодчика ,Мартуся!
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0
Disiny7
Касатоніха зараз ніяка, а подачі це просто подарунок для суперниці, але ж Мартуля відповідала гідно   
І доречі, а що це було на матчболах?
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0
apepa
Костюк заточила свою ракетку на первое место!
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-11
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