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WTA
31 июля 2025, 06:55 | Обновлено 31 июля 2025, 07:10
3414
7

Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку

Элина в двух сетах справилась с Камиллой Рахимовой во втором раунде тысячника

31 июля 2025, 06:55 | Обновлено 31 июля 2025, 07:10
3414
7
Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) выиграла свой первый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале-2025 (Канада).

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла россиянку Камиллу Рахимову (WTA 62), которая выступает в «нейтральном» статусе. Матч завершился за 1 час и 30 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Камилла Рахимова – Элина Свитолина (Украина) [10] – 5:7, 2:6

В первой партии Элина уверенно побеждала 5:1, но отдала четыре гейма подряд, упустив два брейка. Несмотря на сложности, Свитолина забрала первый сет, а затем уверенно победила во втором.

Элина провела первое очное противостояние против Рахимовой.

Следующей соперницей украинской теннисистки будет еще одна «нейтралка» – Анна Калинская. Калинская в своем поединке второго круга обыграла Элизе Мертенс. Ранее Элина дважды играла против Анны и дважды одержала победу.

Свитолина стала четвертой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Монреаля-2025. Ранее это сделали Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Все четыре украинки, которые были заявлены на канадский тысячник, продолжают борьбу.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Элина Свитолина Камилла Рахимова WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Vlad Holl
Без дози валідолу не обійшлось. Добре що вчасно зібралася. Наступна орчиха посильніше , але Еліна знає як їх опускати.
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+3
Андрій Шевченко
Не рабсеянку, нема і не буде вже ніякої расеї , а безпрапорну.
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0
C.Пеклов
Молодець!Грала Еліна непогано,але ,як й інших наших дівчат підводить нестабільна перша подача.Сподіваюся в наступних матчах Еліна знайде подачу й все буде добре!Бажаю всім нашим дівчатам також дружно вийти в наступне коло!
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0
Sashamar
Треба вже звикнути, але все ніяк не вдається, що після успішного старту в Еліни можуть початися старі пісні про головне. В тому числі дев'ять програних поспіль розіграшів. Добре, що все добре закінчується, z-башкірка не того рівня суперниця, щоб чинити опір, але проти дами з собачкою буде важко. Калінськая зараз в непоганому стані, про що свідчить фінал Вашингтону.
Тепер про інших. Поздоровлення Юльці і, головне, Лисеняткові. Ну хто чекав, що вона винесе Паву? Між іншим крім Калінської з безпрапорних залишилися тільки z-татарка (сподіваємось, що Коко виправить це вже в наступній грі) і представниця народів Півночі. Остання, причому тільки в одиночці, Данилович і Сьє винесли Чебурашок, навіть свинину без хустини не злякалися. 
Несподіванок не було, хіба що приємне повернення Насті Севастової.
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0
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buryi48
Пора спокійно Вигравати, на досвіді!
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0
Met1925
Наша умница, гордость Первой Столицы приготовила из рахимовой котлеты по-харьковски...!!!
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0
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