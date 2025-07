Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) выиграла свой первый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале-2025 (Канада).

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла россиянку Камиллу Рахимову (WTA 62), которая выступает в «нейтральном» статусе. Матч завершился за 1 час и 30 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Камилла Рахимова – Элина Свитолина (Украина) [10] – 5:7, 2:6

В первой партии Элина уверенно побеждала 5:1, но отдала четыре гейма подряд, упустив два брейка. Несмотря на сложности, Свитолина забрала первый сет, а затем уверенно победила во втором.

Элина провела первое очное противостояние против Рахимовой.

Следующей соперницей украинской теннисистки будет еще одна «нейтралка» – Анна Калинская. Калинская в своем поединке второго круга обыграла Элизе Мертенс. Ранее Элина дважды играла против Анны и дважды одержала победу.

Свитолина стала четвертой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Монреаля-2025. Ранее это сделали Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Все четыре украинки, которые были заявлены на канадский тысячник, продолжают борьбу.

Sealed with an ace 💌@ElinaSvitolina knocks out Rakhimova in straight sets, 7-5, 6-2, securing her spot in Round 3.#OBN25 pic.twitter.com/yFB1G9zKYy