Стала известна потенциальная соперница Свитолиной в 1/16 финала Монреаля

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) узнала потенциальную соперницу в матче 1/16 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада), если пройдет Камиллу Рахимову.

В третьем круге канадского тысячника Элина может встретится с «нейтралкой» Анной Калинской, которая во втором раунде прошла представительницу Бельгии Элизе Мертенс (WTA 22) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [19] – Анна Калинская – 6:1, 6:7 (4:7), 2:6

Во второй партии Элизе побеждала 4:3 (30:15) на приеме, но не сумела удержать преимущество.

Мертенс и Калинская провели третье очное противостояние. Элизе в третий раз уступила Анне.

Калинская на прошлой неделе стала финалисткой пятисотника в Вашингтоне, где в решающем поединке разгромно отлетела от Лейлы Фернандес.

Свитолина ранее дважды играла против Калинской. Счет 2:0 в пользу Элины.

Встреча украинки с Рахимовой состоится в ночь на 31 июля и начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.

Фотогалерея матча Мертенс – Калинская

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine