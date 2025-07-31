Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна потенциальная соперница Свитолиной в 1/16 финала Монреаля
WTA
31 июля 2025, 02:42 | Обновлено 31 июля 2025, 02:45
263
0

Стала известна потенциальная соперница Свитолиной в 1/16 финала Монреаля

Элина может сыграть с Анной Калинской, если пройдет Камиллу Рахимову

31 июля 2025, 02:42 | Обновлено 31 июля 2025, 02:45
263
0
Стала известна потенциальная соперница Свитолиной в 1/16 финала Монреаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Калинская

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) узнала потенциальную соперницу в матче 1/16 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада), если пройдет Камиллу Рахимову.

В третьем круге канадского тысячника Элина может встретится с «нейтралкой» Анной Калинской, которая во втором раунде прошла представительницу Бельгии Элизе Мертенс (WTA 22) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [19] – Анна Калинская – 6:1, 6:7 (4:7), 2:6

Во второй партии Элизе побеждала 4:3 (30:15) на приеме, но не сумела удержать преимущество.

Мертенс и Калинская провели третье очное противостояние. Элизе в третий раз уступила Анне.

Калинская на прошлой неделе стала финалисткой пятисотника в Вашингтоне, где в решающем поединке разгромно отлетела от Лейлы Фернандес.

Свитолина ранее дважды играла против Калинской. Счет 2:0 в пользу Элины.

Встреча украинки с Рахимовой состоится в ночь на 31 июля и начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.

Фотогалерея матча Мертенс – Калинская

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 31 июля
Убедительный реванш. Стародубцева в Монреале уничтожила 21-ю сеяную
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина Анна Калинская Элизе Мертенс WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Футбол | 30 июля 2025, 16:34 17
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма

«Фулхэм» может подписать игрока «Арсенала»

110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Футбол | 30 июля 2025, 09:02 7
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере

Илья Забарный и Лукаc Шевалье присоединятся к «ПСЖ»

Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 30.07.2025, 21:29
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 31.07.2025, 02:28
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 30.07.2025, 14:20
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 10
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 4
Футбол
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 7
Биатлон
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 7
Бокс
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем