30 июля, во втором круге турнира в Монреале, свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Камилла Рахимова (WTA 62).

Начало матча будет определено позже.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины проводит солидный сезон, она занимает высокое место в мировом рейтинге, находясь на пороге топ-10. У Свитолиной хороший показатель побед, она выиграла 32 матча из 43, на харде 11 успешных встреч из 17.

В этом году теннисистка выиграла турнир в Руане, был полуфинал в Мадриде, на мейджорах в Австралии и Франции она в обоих случаях доходила до четвертьфиналов. На последнем Уимблдоне Свитолина вылетела рано для себя, ведь уступила в третьем круге сильной и опытной Элизе Мертенс.

Свой путь в Монреале украинка начинает со второго круга, соперница проходная, есть возможность почувствовать уверенность в себе, хотя нельзя терять концентрации. Свитолина давно не играла на харде, сложно определить ее форму, хотя в целом в этом сезоне она не проигрывает слабым соперницам.

Камилла Рахимова

«Нейтралка» не может похвастаться большими карьерными достижениями, хотя ей через месяц исполнится 24 года. Сложно вспомнить какой-то турнир в этом сезоне, где Рахимова показала яркую игру или высокие результаты, лучше всего она сыграла на траве, на Уимблдоне она дошла до третьего круга. Что касается выступления на харде, здесь у нее всего 6 побед в 16 противостояниях.

В Монреале спортсменка начала с квалификации, где обыграла австралийку Астра Шарма – 7:5, 7:5. Уже в первом круге основной сетки, с трудом прошла канадку Кайли Кросс из третьей сотни – 4:6, 6:3, 6:2.

Выдающихся результатов ждать от «нейтралки» не стоит, она и так не впечатляет стабильностью, а тут еще и играет против мощной соперницы на неудобном в этом году харде.

Прогноз

Теннисистки никогда ранее между собой не играли, все-таки спортсменки разного уровня. Свитолина безоговорочный фаворит этого матча, конечно, у украинки будет особый настрой, когда будет бороться за каждый мяч.

Не думаю, что у Элины будут проблемы, ведь Рахимова мало чем может удивить. Считаю перспективной ставку на победу украинки с форой -5,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.95.