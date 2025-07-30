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  4. Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 июля 2025, 04:15 |
49
0

Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале

30 июля 2025, 04:15 |
49
0
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 31 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка сыграет против «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 62), которая прошла квалификацию. Поединок состоится последним, пятым запуском на центральном корте после игры Бенчич – Бушар. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Элизе Мертенс, либо против Анны Калинской.

📺 Видеотрансляция

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля
Элина Свитолина Камилла Рахимова смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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