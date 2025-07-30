Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 31 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
Во втором раунде украинка сыграет против «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 62), которая прошла квалификацию. Поединок состоится последним, пятым запуском на центральном корте после игры Бенчич – Бушар. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Элизе Мертенс, либо против Анны Калинской.
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