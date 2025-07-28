Ливерпуль осуществил самые дорогие трансферы в возрасте 21, 22 и 23 года

Портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный трансферный рейтинг. На этот раз были собраны игроки, которые сменили клуб этим летом, а также стоимость сделки и их возраст.

В каждой возрастной категории (от 17 до 33 лет) был выделен один футболист с самым дорогим трансфером этого межсезонья.

Интересным фактом является то, что «Ливерпуль» осуществил самые дорогие трансферы игроков в возрасте 21, 22 и 23 года.

Самые дорогие трансферы летнего межсезонья (в возрасте 17-33 года)

17 – Онест Аханор: 17 млн евро – из Дженоа в Аталанту

18 – Харалампос Костулас: 35 млн евро – из Олимпиакоса в Брайтон

19 – Джоб Беллингем: 30,5 млн евро – из Сандерленда в Боруссию Дортмунд

20 – Джейми Гиттенс: 64,3 млн евро – из Боруссии Дортмунд в Челси

21 – Милош Керкез: 46,9 млн евро – из Борнмута в Ливерпуль

22 – Флориан Виртц: 125 млн евро – из Байера в Ливерпуль

23 – Уго Экитике: 95 млн евро – из Айнтрахта в Ливерпуль

24 – Мохаммед Кудус: 53,8 млн евро – из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур

25 – Бриан Мбемо: 75 млн евро – из Брентфорда в Манчестер Юнайтед

26 – Матеус Кунья: 74,2 млн евро – из Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед

27 – Виктор Дьекереш: 65,8 млн евро – из Спортинга в Арсенал

28 – Жерсон: 25 млн евро – из Фламенго в Зенит

29 – Пьер-Эмиль Хейбьерг: 13,5 млн евро – из Тоттенхэм Хотспур в Марсель

30 – Кшиштоф Пентек: 10 млн евро – из Стамбул Башакшехир в Аль-Духаиль

31 – Кристиан Нергор: 11,6 млн евро – из Брентфорда в Арсенал

32 – Марк Флеккен: 10 млн евро – из Брентфорда в Байера

33 – Роберто Фирмино: 7 млн евро – из Аль-Ахли в Аль-Садд