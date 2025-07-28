Ливерпуль осуществил самые дорогие трансферы в возрасте 21, 22 и 23 года
Предлагаем обзор самых дорогих переходов летнего межсезонья в каждой возрастной категории
Портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный трансферный рейтинг. На этот раз были собраны игроки, которые сменили клуб этим летом, а также стоимость сделки и их возраст.
В каждой возрастной категории (от 17 до 33 лет) был выделен один футболист с самым дорогим трансфером этого межсезонья.
Интересным фактом является то, что «Ливерпуль» осуществил самые дорогие трансферы игроков в возрасте 21, 22 и 23 года.
Самые дорогие трансферы летнего межсезонья (в возрасте 17-33 года)
- 17 – Онест Аханор: 17 млн евро – из Дженоа в Аталанту
- 18 – Харалампос Костулас: 35 млн евро – из Олимпиакоса в Брайтон
- 19 – Джоб Беллингем: 30,5 млн евро – из Сандерленда в Боруссию Дортмунд
- 20 – Джейми Гиттенс: 64,3 млн евро – из Боруссии Дортмунд в Челси
- 21 – Милош Керкез: 46,9 млн евро – из Борнмута в Ливерпуль
- 22 – Флориан Виртц: 125 млн евро – из Байера в Ливерпуль
- 23 – Уго Экитике: 95 млн евро – из Айнтрахта в Ливерпуль
- 24 – Мохаммед Кудус: 53,8 млн евро – из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур
- 25 – Бриан Мбемо: 75 млн евро – из Брентфорда в Манчестер Юнайтед
- 26 – Матеус Кунья: 74,2 млн евро – из Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед
- 27 – Виктор Дьекереш: 65,8 млн евро – из Спортинга в Арсенал
- 28 – Жерсон: 25 млн евро – из Фламенго в Зенит
- 29 – Пьер-Эмиль Хейбьерг: 13,5 млн евро – из Тоттенхэм Хотспур в Марсель
- 30 – Кшиштоф Пентек: 10 млн евро – из Стамбул Башакшехир в Аль-Духаиль
- 31 – Кристиан Нергор: 11,6 млн евро – из Брентфорда в Арсенал
- 32 – Марк Флеккен: 10 млн евро – из Брентфорда в Байера
- 33 – Роберто Фирмино: 7 млн евро – из Аль-Ахли в Аль-Садд
What's the best deal on the list? 🤔🤑 pic.twitter.com/mPUFCY9eiA— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 28, 2025
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