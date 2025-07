Ливерпуль осуществил самые дорогие трансферы в возрасте 21, 22 и 23 года

Портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный трансферный рейтинг. На этот раз были собраны игроки, которые сменили клуб этим летом, а также стоимость сделки и их возраст.

В каждой возрастной категории (от 17 до 33 лет) был выделен один футболист с самым дорогим трансфером этого межсезонья.

Интересным фактом является то, что «Ливерпуль» осуществил самые дорогие трансферы игроков в возрасте 21, 22 и 23 года.

Самые дорогие трансферы летнего межсезонья (в возрасте 17-33 года)

