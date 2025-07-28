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Англия
28 июля 2025, 18:06 |
564
2

Ливерпуль осуществил самые дорогие трансферы в возрасте 21, 22 и 23 года

Предлагаем обзор самых дорогих переходов летнего межсезонья в каждой возрастной категории

28 июля 2025, 18:06 |
564
2
Ливерпуль осуществил самые дорогие трансферы в возрасте 21, 22 и 23 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный трансферный рейтинг. На этот раз были собраны игроки, которые сменили клуб этим летом, а также стоимость сделки и их возраст.

В каждой возрастной категории (от 17 до 33 лет) был выделен один футболист с самым дорогим трансфером этого межсезонья.

Интересным фактом является то, что «Ливерпуль» осуществил самые дорогие трансферы игроков в возрасте 21, 22 и 23 года.

Самые дорогие трансферы летнего межсезонья (в возрасте 17-33 года)

  • 17 – Онест Аханор: 17 млн евро – из Дженоа в Аталанту
  • 18 – Харалампос Костулас: 35 млн евро – из Олимпиакоса в Брайтон
  • 19 – Джоб Беллингем: 30,5 млн евро – из Сандерленда в Боруссию Дортмунд
  • 20 – Джейми Гиттенс: 64,3 млн евро – из Боруссии Дортмунд в Челси
  • 21 – Милош Керкез: 46,9 млн евро – из Борнмута в Ливерпуль
  • 22 – Флориан Виртц: 125 млн евро – из Байера в Ливерпуль
  • 23 – Уго Экитике: 95 млн евро – из Айнтрахта в Ливерпуль
  • 24 – Мохаммед Кудус: 53,8 млн евро – из Вест Хэм Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур
  • 25 – Бриан Мбемо: 75 млн евро – из Брентфорда в Манчестер Юнайтед
  • 26 – Матеус Кунья: 74,2 млн евро – из Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед
  • 27 – Виктор Дьекереш: 65,8 млн евро – из Спортинга в Арсенал
  • 28 – Жерсон: 25 млн евро – из Фламенго в Зенит
  • 29 – Пьер-Эмиль Хейбьерг: 13,5 млн евро – из Тоттенхэм Хотспур в Марсель
  • 30 – Кшиштоф Пентек: 10 млн евро – из Стамбул Башакшехир в Аль-Духаиль
  • 31 – Кристиан Нергор: 11,6 млн евро – из Брентфорда в Арсенал
  • 32 – Марк Флеккен: 10 млн евро – из Брентфорда в Байера
  • 33 – Роберто Фирмино: 7 млн евро – из Аль-Ахли в Аль-Садд
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Микола Гуцуляк
Коли старт АПЛ?
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