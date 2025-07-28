ВИДЕО. Левандовски впечатлил своим поступком в товарищеском матче
Роберт Левандовски обменялся футболками с футболистом Виссел Кобе
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился красивым поступком после товарищеского матча.
«Барса» в рамках азийского турне играла против японского клуба «Виссел Кобе» и победила со счетом 3:1.
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Роберт вышел на второй тайм и отметился ассистом на Руни Барджи.
После матча к польскому бомбардиру подошел футболист соперника и с помощью Рафиньи все-таки получил желанную футболку, а Левандовски получил футболку взамен.
LEWANDOWSKI GIFTS HIS JERSEY TO VISSEL KOBE PLAYER!👏🏻👕— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) July 28, 2025
After Barcelona’s preseason match, a Vissel Kobe player approached the Polish striker to ask for his shirt — and with a little help from Raphinha, he got it!🇯🇵🔥#Lewandowski #FCBarcelona #VisselKobe #Preseason pic.twitter.com/BVcypHNidh
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