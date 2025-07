ВИДЕО. Левандовски впечатлил своим поступком в товарищеском матче

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился красивым поступком после товарищеского матча.

«Барса» в рамках азийского турне играла против японского клуба «Виссел Кобе» и победила со счетом 3:1.

Роберт вышел на второй тайм и отметился ассистом на Руни Барджи.

После матча к польскому бомбардиру подошел футболист соперника и с помощью Рафиньи все-таки получил желанную футболку, а Левандовски получил футболку взамен.

LEWANDOWSKI GIFTS HIS JERSEY TO VISSEL KOBE PLAYER!👏🏻👕



After Barcelona’s preseason match, a Vissel Kobe player approached the Polish striker to ask for his shirt — and with a little help from Raphinha, he got it!🇯🇵🔥#Lewandowski #FCBarcelona #VisselKobe #Preseason pic.twitter.com/BVcypHNidh