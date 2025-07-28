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28 июля 2025, 04:08 |
194
0

ВИДЕО. Левандовски впечатлил своим поступком в товарищеском матче

Роберт Левандовски обменялся футболками с футболистом Виссел Кобе

28 июля 2025, 04:08 |
194
0
ВИДЕО. Левандовски впечатлил своим поступком в товарищеском матче
Instagram. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился красивым поступком после товарищеского матча.

«Барса» в рамках азийского турне играла против японского клуба «Виссел Кобе» и победила со счетом 3:1.

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Роберт вышел на второй тайм и отметился ассистом на Руни Барджи.

После матча к польскому бомбардиру подошел футболист соперника и с помощью Рафиньи все-таки получил желанную футболку, а Левандовски получил футболку взамен.

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видео Роберт Левандовски lifestyle Барселона
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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