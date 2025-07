Женская сборная Англии переписала рекорды чемпионатов Европы

В финальном матче женского чемпионата Европы сборная Англии победила сборную Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (3:1 – по пенальти).

Впервые с 1984 года и во второй раз в истории победитель чемпионата Европы определился в серии послематчевых пенальти. В обоих матчах приняла участие сборная Англии:

Англия стала первой в истории сборной, которая сыграла три матча на одном крупном турнире (чемпионат мира или Европы), которые потребовали дополнительного времени (против Швеции, Италии и Испании).

Голландская тренерка Сарина Вигман выиграла все свои три финала чемпионатов Европы: в 2017 году – со сборной Нидерландов, в 2022 и 2025 годах – со сборной Англии.

