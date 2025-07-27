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  4. ФОТО. Девушка известного футболиста зажгла с Уилл Смитом на вечеринке
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27 июля 2025, 01:52 |
238
0

ФОТО. Девушка известного футболиста зажгла с Уилл Смитом на вечеринке

Элеонора Инкардона умеет обратить внимание

27 июля 2025, 01:52 |
238
0
ФОТО. Девушка известного футболиста зажгла с Уилл Смитом на вечеринке
Instagram. Элеонора Инкардона и Уилл Смит

Итальянская спортивная телеведущая и девушка полузащитника «Милана» Самуэле РиччиЭлеонора Инкардона — стала главной сенсацией светского вечера.

Пока ее бойфренд проводил товарищеский матч против «Ливерпуля» в рамках подготовки к сезону, Инкардона блистала на вечеринке в роскошной вилле Андреа Бочелли.

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На ней было сверкающее платье с цветными переливами, идеально подчёркивающее фигуру и бронзовый загар. Эффектные снимки она опубликовала в Instagram, добавив: «Для меня было честью стать частью этого особенного вечера с Уиллом Смитом и Маттео Бочелли».

Соцсети отреагировали моментально — поклонники назвали её «звездой вечера» и засыпали комплиментами.

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фото девушки lifestyle Уилл Смит Милан Самуэле Риччи
Максим Лапченко Источник: Instagram
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