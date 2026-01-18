ФОТО. Стала известна «космическая» зарплата президента ФИФА

Зарплата президента ФИФА Джанни Инфантино за время пребывания на должности выросла в разы – стали известны впечатляющие цифры.

Инфантино возглавил мировой футбольный орган в 2016 году. На момент назначения его годовой доход составлял 1,28 миллиона евро – уже тогда сумма выглядела более чем солидной.

Однако за почти десять лет ситуация кардинально изменилась. Как сообщает французское издание Le Monde, проанализировавшее налоговые декларации и финансовые документы, доходы президента ФИФА выросли в несколько раз.

По оценкам журналистов, сегодня Инфантино получает более 5 миллионов евро в год. В эту сумму входят не только базовая зарплата, но и различные бонусы, премии и дополнительные выплаты.