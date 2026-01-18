ФОТО. Стала известна «космическая» зарплата президента ФИФА
Доходы главы ФИФА увеличились в несколько раз с момента назначения
Зарплата президента ФИФА Джанни Инфантино за время пребывания на должности выросла в разы – стали известны впечатляющие цифры.
Инфантино возглавил мировой футбольный орган в 2016 году. На момент назначения его годовой доход составлял 1,28 миллиона евро – уже тогда сумма выглядела более чем солидной.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Однако за почти десять лет ситуация кардинально изменилась. Как сообщает французское издание Le Monde, проанализировавшее налоговые декларации и финансовые документы, доходы президента ФИФА выросли в несколько раз.
По оценкам журналистов, сегодня Инфантино получает более 5 миллионов евро в год. В эту сумму входят не только базовая зарплата, но и различные бонусы, премии и дополнительные выплаты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26