ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Пятый летний новичок клуба
Москера подписал контракт на 5 лет
Клуб АПЛ Арсенал объявил о подписании центрального защитника Валенсии Кристиана Москеры. 21-летний игрок получил контракт на 5 лет.
В минувшем сезоне Москера провел 41 матч и забил 1 гол.
Трансфер испанского игрока обошелся Арсеналу в 15 миллионов евро + еще 5 миллионов в виде возможных бонусов.
Москера стал пятым новичком лондонской команды этим летом после Кепы Аррисабалаги, Мартина Субименди, Нони Мадуэке и Кристиана Нергора.
Ожидается, что в ближайшие дни будет закрыт переход Виктора Дьекереша.
Building from the back.— Arsenal (@Arsenal) July 24, 2025
Cristhian Mosquera is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/ySYdBYXPY7
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