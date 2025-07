ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Пятый летний новичок клуба

Клуб АПЛ Арсенал объявил о подписании центрального защитника Валенсии Кристиана Москеры. 21-летний игрок получил контракт на 5 лет.

В минувшем сезоне Москера провел 41 матч и забил 1 гол.

Трансфер испанского игрока обошелся Арсеналу в 15 миллионов евро + еще 5 миллионов в виде возможных бонусов.

Москера стал пятым новичком лондонской команды этим летом после Кепы Аррисабалаги, Мартина Субименди, Нони Мадуэке и Кристиана Нергора.

Ожидается, что в ближайшие дни будет закрыт переход Виктора Дьекереша.

Building from the back.



Cristhian Mosquera is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/ySYdBYXPY7