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Англия
24 июля 2025, 19:30 | Обновлено 24 июля 2025, 19:47
910
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Пятый летний новичок клуба

Москера подписал контракт на 5 лет

24 июля 2025, 19:30 | Обновлено 24 июля 2025, 19:47
910
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника. Пятый летний новичок клуба
ФК Арсенал

Клуб АПЛ Арсенал объявил о подписании центрального защитника Валенсии Кристиана Москеры. 21-летний игрок получил контракт на 5 лет.

В минувшем сезоне Москера провел 41 матч и забил 1 гол.

Трансфер испанского игрока обошелся Арсеналу в 15 миллионов евро + еще 5 миллионов в виде возможных бонусов.

Москера стал пятым новичком лондонской команды этим летом после Кепы Аррисабалаги, Мартина Субименди, Нони Мадуэке и Кристиана Нергора.

Ожидается, что в ближайшие дни будет закрыт переход Виктора Дьекереша.

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Арсенал Лондон Кристиан Москера трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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