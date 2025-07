Третий год подряд Испания сыграет против Англии в финале крупного турнира

Во втором полуфинальном матче женского чемпионата Европы сборная Испании в дополнительное время победила сборную Германии со счетом 1:0.

Победный гол на 113-й минуте матча забила Айтана Бонмати. Этот гол стал самым поздним в истории сборной Испании на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы).

Бонмати сравнялась по количеству голов в дополнительное время на крупных турнирах с Дженни Хермосо (по 3).

Действующие победительницы мирового первенства сборная Испании впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы. Противостоять им будут действующие чемпионки Европы, сборная Англии.

Англия встретится с Испанией в четвертый раз в рамках чемпионатов Европы. 2 раза побеждали англичанки, еще один раз – сборная Испании.

Интересным фактом является то, что третий год подряд сборные Испании и Англии сыграют между собой в финале крупного турнира.

Последние финалы между сборными Испании и Англии

