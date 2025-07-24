Германия – Испания – 0:1 (д.в.) Полуфинал женского Евро. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала женского чемпионата Европы 2025
Женская сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы 2025, обыграв Германию в драматичном полуфинале со счетом 1:0 после дополнительного времени.
Матч проходил в швейцарском Цюрихе на стадионе «Летцигрунд» при поддержке более 22 тысяч болельщиков. Основные 90 минут прошли без забитых мячей, хотя испанки больше владели мячом (67%) и имели игровую инициативу.
Единственный гол встречи был забит в овертайме. На 113-й минуте Айтана Бонмати, обладательница Золотого мяча, успешно замкнула передачу Атенеи дель Кастильо, что вывело Испанию в финал.
Финальный матч между Англией и Испанией состоится вечером 27 июля в швейцарском Базеле.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Полуфинал, 23 июля. Цюрих (Швейцария), стадион Летцигрунд
Германия – Испания – 0:1 (д.в.)
Гол: Бонмати, 113
Видео гола и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 24 июля и начнется в 21:00 по Киеву
Даниэль попал на вечеринку перед боем