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Чемпионат Европы
24 июля 2025, 00:55 | Обновлено 24 июля 2025, 01:52
268
0

Германия и Испания сыграли овертайм. Определена финальная пара Евро-2025

Айтана Бонмати забила победный гол для испанской команды на 113-й минуте

24 июля 2025, 00:55 | Обновлено 24 июля 2025, 01:52
268
0
Германия и Испания сыграли овертайм. Определена финальная пара Евро-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы 2025, обыграв Германию в драматичном полуфинале со счетом 1:0 после дополнительного времени.

Матч проходил в швейцарском Цюрихе на стадионе «Летцигрунд» при поддержке более 22 тысяч болельщиков.

Основные 90 минут прошли без забитых мячей, хотя испанки больше владели мячом (67%) и имели игровую инициативу.

Единственный гол встречи был забит в овертайме. На 113-й минуте Айтана Бонмати, обладательница Золотого мяча, успешно замкнула передачу Атенеи дель Кастильо, что вывело Испанию в финал.

Финальный матч между Англией и Испанией состоится вечером 27 июля в швейцарском Базеле.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Полуфинал, 23 июля. Цюрих (Швейцария), стадион Летцигрунд

Германия – Испания – 0:1 (д.в.)

Гол: Бонмати, 113

Сетка плей-офф

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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