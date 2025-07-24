Германия и Испания сыграли овертайм. Определена финальная пара Евро-2025

Женская сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы 2025, обыграв Германию в драматичном полуфинале со счетом 1:0 после дополнительного времени.

Матч проходил в швейцарском Цюрихе на стадионе «Летцигрунд» при поддержке более 22 тысяч болельщиков.

Основные 90 минут прошли без забитых мячей, хотя испанки больше владели мячом (67%) и имели игровую инициативу.

Единственный гол встречи был забит в овертайме. На 113-й минуте Айтана Бонмати, обладательница Золотого мяча, успешно замкнула передачу Атенеи дель Кастильо, что вывело Испанию в финал.

Финальный матч между Англией и Испанией состоится вечером 27 июля в швейцарском Базеле.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Полуфинал, 23 июля. Цюрих (Швейцария), стадион Летцигрунд

Германия – Испания – 0:1 (д.в.)

Гол: Бонмати, 113

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