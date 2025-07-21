Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названо условие, при котором Динамо продаст Бражка этим летом
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 21:49 |
507
1

Названо условие, при котором Динамо продаст Бражка этим летом

Киевляне не продадут Владимира, если выйдут в основной этап ЛЧ

21 июля 2025, 21:49 |
507
1
Названо условие, при котором Динамо продаст Бражка этим летом
ФК Динамо. Владимир Бражко

Киевское «Динамо» не спешит продавать молодого хавбека Владимира Бражко.

По информации источника, Бражко может забыть о трансфере, если «Динамо» выйдет в основной этап Лиги чемпионов – клуб будет ждать удачных выступлений от украинца, чтобы поднять на него цену.

«Сине-белые» готовы рассмотреть трансфер Бражко только в том случае, если не квалифицируются в главный еврокубок.

Прошлой зимой Бражко был уже близок к переезду в АПЛ. «Вулверхэмптон» сделал официальное предложение украинскому клубу в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.

По теме:
Полтава перед дебютом в УПЛ продлила контракты с 11 игроками
«Личные дела». В Ворскле объяснили, почему не защитили Любеновича
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ арендовал сына легенды из Динамо
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Бражко Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
Футбол | 21 июля 2025, 15:23 15
Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3

В швейцарском Ньоне состоялась заключительная жеребьевка дня

Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Бокс | 21 июля 2025, 03:02 2
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика

Сауль Альварес поставил на победу Александра

Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Футбол | 20.07.2025, 23:51
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Хамрун – Динамо
Футбол | 21.07.2025, 20:54
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Хамрун – Динамо
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Хамрун – Динамо
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Бокс | 21.07.2025, 06:22
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Якщо це єдина перешкода, то Бражко може потроху збирати валізи))
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
20.07.2025, 01:12 20
Бокс
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
21.07.2025, 09:31 57
Бокс
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
21.07.2025, 08:30 2
Бокс
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 6
Футбол
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
20.07.2025, 22:25 9
Футбол
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
20.07.2025, 12:36 8
Бокс
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
19.07.2025, 19:22
Футбол
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
20.07.2025, 11:18 29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем