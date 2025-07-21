Названо условие, при котором Динамо продаст Бражка этим летом

Киевское «Динамо» не спешит продавать молодого хавбека Владимира Бражко.

По информации источника, Бражко может забыть о трансфере, если «Динамо» выйдет в основной этап Лиги чемпионов – клуб будет ждать удачных выступлений от украинца, чтобы поднять на него цену.

«Сине-белые» готовы рассмотреть трансфер Бражко только в том случае, если не квалифицируются в главный еврокубок.

Прошлой зимой Бражко был уже близок к переезду в АПЛ. «Вулверхэмптон» сделал официальное предложение украинскому клубу в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.