Экс-игрок Шахтера отметился очередным голом в чемпионате Бразилии

В матче 15-го тура чемпионата Бразилии «Интернасьонал» победил дома «Сеару» со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче забил Алан Патрик.

Экс-игрок «Шахтера» лидирует по количеству результативных действий среди всех игроков бразильской Серии А в 2025 году во всех турнирах – 22. На счету Алана Патрика 12 забитых мячей и 10 результативных передач в 26 матчах.

Также игрок «Интернасьоналя» является лидером чемпионата Бразилии по количеству созданных голевых моментов (40).

Алану Патрику нужно в среднем лишь 15 минут для того, чтобы создать голевой момент.

Эта победа позволила «Интернасьоналю» подняться на 12-е место в Серии А.

