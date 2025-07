С перевесом в один мяч. Стал известен обладатель Суперкубка Бельгии

20 июля стартовал новый футбольный сезон в Бельгии с розыгрыша национального Суперкубка.

В главном матче за трофеи встретились «Юнион Сен-Жилуаз» (победитель чемпионата) и обладатель Кубка Бельгии – «Брюгге».

Местом проведения встречи стала арене на «Йозеф Мариен» в Брюсселе.

Первый тайм поединка подарил болельщикам на трибунах множество эмоций. «Юнион Сен-Жилуаз» открыл счет в матче уже на 15-й минуте, однако преимущество клуба держалось не долго. «Брюгге» сравнял счет через 15 минут, а затем и вовсе вышел вперед перед перерывом.

Во втором тайме «Юнион Сен-Жилуаз» больше владел мячом, но превратить контроль в гол команде так и не удалось. В итоге «Брюгге» выдержал счет и начал сезон с триумфа.

После этого поединка «Брюгге» записал в свой актив 18-ю победу на уровне Суперкубка Бельгии.

Суперкубок Бельгии. 20 июля

«Юнион Сен-Жилуаз» – «Брюгге» – 1:2

Голы: Иванович, 15 – Цолис, 31, Ванакен, 45+1

𝒀𝑬𝑺𝑺𝑺! First trophy of the season! 😍🏆 #VolkswagenSupercup pic.twitter.com/aAIidjhyeq