С перевесом в один мяч. Стал известен обладатель Суперкубка Бельгии
В финальном матче сошлись «Брюгге» и «Юнион Сен-Жилуаз»
20 июля стартовал новый футбольный сезон в Бельгии с розыгрыша национального Суперкубка.
В главном матче за трофеи встретились «Юнион Сен-Жилуаз» (победитель чемпионата) и обладатель Кубка Бельгии – «Брюгге».
Местом проведения встречи стала арене на «Йозеф Мариен» в Брюсселе.
Первый тайм поединка подарил болельщикам на трибунах множество эмоций. «Юнион Сен-Жилуаз» открыл счет в матче уже на 15-й минуте, однако преимущество клуба держалось не долго. «Брюгге» сравнял счет через 15 минут, а затем и вовсе вышел вперед перед перерывом.
Во втором тайме «Юнион Сен-Жилуаз» больше владел мячом, но превратить контроль в гол команде так и не удалось. В итоге «Брюгге» выдержал счет и начал сезон с триумфа.
После этого поединка «Брюгге» записал в свой актив 18-ю победу на уровне Суперкубка Бельгии.
Суперкубок Бельгии. 20 июля
«Юнион Сен-Жилуаз» – «Брюгге» – 1:2
Голы: Иванович, 15 – Цолис, 31, Ванакен, 45+1
𝒀𝑬𝑺𝑺𝑺! First trophy of the season! 😍🏆 #VolkswagenSupercup pic.twitter.com/aAIidjhyeq— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 20, 2025
WINNERS! 🏆✨ #VolkswagenSupercup pic.twitter.com/KOpOivnoSw— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 20, 2025
Фотогалерея матча:
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