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Суперкубок Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
20.07.2025 19:30 – FT 1 : 2
Брюгге
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Бельгия
20 июля 2025, 21:36 | Обновлено 20 июля 2025, 21:47
668
0

С перевесом в один мяч. Стал известен обладатель Суперкубка Бельгии

В финальном матче сошлись «Брюгге» и «Юнион Сен-Жилуаз»

20 июля 2025, 21:36 | Обновлено 20 июля 2025, 21:47
668
0
С перевесом в один мяч. Стал известен обладатель Суперкубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июля стартовал новый футбольный сезон в Бельгии с розыгрыша национального Суперкубка.

В главном матче за трофеи встретились «Юнион Сен-Жилуаз» (победитель чемпионата) и обладатель Кубка Бельгии – «Брюгге».

Местом проведения встречи стала арене на «Йозеф Мариен» в Брюсселе.

Первый тайм поединка подарил болельщикам на трибунах множество эмоций. «Юнион Сен-Жилуаз» открыл счет в матче уже на 15-й минуте, однако преимущество клуба держалось не долго. «Брюгге» сравнял счет через 15 минут, а затем и вовсе вышел вперед перед перерывом.

Во втором тайме «Юнион Сен-Жилуаз» больше владел мячом, но превратить контроль в гол команде так и не удалось. В итоге «Брюгге» выдержал счет и начал сезон с триумфа.

После этого поединка «Брюгге» записал в свой актив 18-ю победу на уровне Суперкубка Бельгии.

Суперкубок Бельгии. 20 июля

«Юнион Сен-Жилуаз» – «Брюгге» – 1:2

Голы: Иванович, 15 – Цолис, 31, Ванакен, 45+1

Фотогалерея матча:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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