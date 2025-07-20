Юнион Сент-Жилуаз

20 июля на Жозеф Марьен пройдет матч Суперкубка Бельгии, в котором Юнион Сен-Жиллуаз встретится с Брюгге. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Юнион Сен-Жиллуаз

Команда успела 11 раз стать чемпионом страны, но об этом все даже в самой Бельгии успели забыть - крайний титул был взят в середине 30-х, а сам проект застрял на полулюбительском уровне. Подняться назад получилось только после появления инвесторов из Британии. Хотя был шлейф неудач: в 2022-м и 2024-м упускали чемпионский титул на финишной прямой, правда, в прошлом году хотя бы добрались до кубка.

В прошлом сезоне все было ровно наоборот. И, конечно, Поконьоли, молодой специалист, что недавно закончил карьеру футболиста, стал героем. Он провел волшебный год, начав с Суперкубка и, главное, закончив вырванной в последнем туре победой в Про Лиге страны. Сейчас будет новый вызов: удержаться на вершине после очередной партии продажи своих лидеров.

Брюгге

Клуб не просто считается грандом бельгийского футбола - он был именно сейчас силой номер один в стране. В том числе начинал с победы в чемпионате, в 2024-м году, и нынешний наставник, Ники Хейен. Таким образом оформили уже 19-й трофей.

Все шло к тому, что юбилейная награда будет взята в следующем сезоне. Но все испортили сами, в последнем туре - дома ограничились только 1:1 с Антверпеном, из-за чего отстали в итоге всего на очко как раз от Юниона! Впрочем, при этом получилось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, и даже выбили там уверенно Аталанту, только в марте уступив там Астон Виллу. Ну, а потом завоевали кубок Бельгии, оформив 2:1 с Андерлехтом - все это позволило Хейену сохранить пост.

Статистика личных встреч

Вот уже шесть раз Юнион не проигрывает в шести очных поединках кряду. Но при этом у него было две победы при том, что четырежды оформляли ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной по силам. С учетом того, что Юнион ухитряется уже несколько лет не проигрывать, можно попробовать ставку на его победу, но с форой 0 (коэффициент - 1,87).