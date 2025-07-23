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  4. Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге – 1:2. Суперкубок Бельгии. Видео голов и обзор
Суперкубок Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
20.07.2025 19:30 – FT 1 : 2
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
23 июля 2025, 05:12 | Обновлено 23 июля 2025, 05:56
54
0

Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге – 1:2. Суперкубок Бельгии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за престижный трофей в Бельгии

23 июля 2025, 05:12 | Обновлено 23 июля 2025, 05:56
54
0
Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге – 1:2. Суперкубок Бельгии. Видео голов и обзор
Юнион Сен-Жилуаз

В матче за Суперкубок Бельгии 2025 «Брюгге» одержал победу над «Юнион Сен-Жилуаз» со счетом 2:1.

Сен-Жилуаз открыл счет на 15-й минуте – отличился Франьо Иванович.

В первом тайме «Брюгге» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Христос Цолис реализовал пенальти на 31-й минуте.

На последних минутах первого тайма Ханс Ванакен забил победный мяч после передачи Цолиса.

«Брюгге» удержал преимущество и завоевал трофей (2:1).

Суперкубок Бельгии. 20 июля 2025. Брюссель

Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге – 1:2

Голы: Иванович, 15 – Цолис, 31 (пен), Ванакен, 45+1

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Христос Дзолис (Брюгге).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Юнион Сент-Жилуаз).
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Суперкубок Бельгии по футболу Брюгге Ханс Ванакен Юнион Сен-Жилуаз Христос Цолис видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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