Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге – 1:2. Суперкубок Бельгии. Видео голов и обзор

В матче за Суперкубок Бельгии 2025 «Брюгге» одержал победу над «Юнион Сен-Жилуаз» со счетом 2:1.

Сен-Жилуаз открыл счет на 15-й минуте – отличился Франьо Иванович.

В первом тайме «Брюгге» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Христос Цолис реализовал пенальти на 31-й минуте.

На последних минутах первого тайма Ханс Ванакен забил победный мяч после передачи Цолиса.

«Брюгге» удержал преимущество и завоевал трофей (2:1).

Суперкубок Бельгии. 20 июля 2025. Брюссель

Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге – 1:2

Голы: Иванович, 15 – Цолис, 31 (пен), Ванакен, 45+1

Видео голов и обзор матча