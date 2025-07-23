Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге – 1:2. Суперкубок Бельгии. Видео голов и обзор
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В матче за Суперкубок Бельгии 2025 «Брюгге» одержал победу над «Юнион Сен-Жилуаз» со счетом 2:1.
Сен-Жилуаз открыл счет на 15-й минуте – отличился Франьо Иванович.
В первом тайме «Брюгге» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Христос Цолис реализовал пенальти на 31-й минуте.
На последних минутах первого тайма Ханс Ванакен забил победный мяч после передачи Цолиса.
«Брюгге» удержал преимущество и завоевал трофей (2:1).
Суперкубок Бельгии. 20 июля 2025. Брюссель
Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге – 1:2
Голы: Иванович, 15 – Цолис, 31 (пен), Ванакен, 45+1
Видео голов и обзор матча
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