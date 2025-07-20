Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча за Суперкубок Бельгии 20 июля в 19:30 по Киеву
20 июля пройдет матч за Суперкубок Бельгии между командами Юнион Сен-Жилуаз и Брюгге.
Поединок состоится на стадионе Йозеф Мариен в Брюсселе. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В сезоне 2024/25 Юнион Сен-Жилуаз выиграл национальный чемпионат, а Брюгге стал обладателем Кубка.
В летнее межсезонья оба коллектива успели провести по 4 товарищеских противостояния. У Юниона две победы, одна ничья и одно поражение. У Брюгге две победы и две ничьи.
Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн. LIVE
Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом противостояния...
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