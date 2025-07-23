Рэшфорд – первый англичанин в составе Барселоны с 1989 года

«Барселона» официально объявила о трансфере 27-летнего английского нападающего Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».

Маркус стал первым английским футболистом в составе «каталонцев» с 1989 года. Последний раз англичанин выступал за «блауграну» 36 лет назад. Им был нападающий Гари Линекер, который в период с 1986 по 1989 год провел за испанский клуб 138 матчей, забил 51 гол и отдал 3 результативные передачи.

По итогам сезона 2024/25 Рэшфорд провел во всех соревнованиях 41 поединок, в которых отметился 11 забитыми мячами и 9 ассистами.