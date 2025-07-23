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Испания
23 июля 2025, 19:57 | Обновлено 23 июля 2025, 21:16
1799
3

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила о подписании топового вингера

Маркус Рэшфорд стал игроком испанского гранда

23 июля 2025, 19:57 | Обновлено 23 июля 2025, 21:16
1799
3
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила о подписании топового вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал игроком каталонской «Барселоны». Об этом сообщают социальные сети испанского клуба.

Формат соглашения: аренда сроком на 1 год с опцией выкупа. По информации инсайдеров, сумма выкупа составляет от 30 до 35 миллионов евро, при этом является обязательной.

В прошлом сезоне Маркус Решфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Виллы».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продает молодого топ-таланта.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 3
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naverland
Исправьте ошибку, Барселона не АНГЛИЙСКИЙ гранд, а испанский. 
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+3
Victor673256ua
Одного небажаного гравця МЮ позбувся. На черзі інші
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+1
jugulator
Топовий гравець це точно не про Решфорда.
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0
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