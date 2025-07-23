ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила о подписании топового вингера
Маркус Рэшфорд стал игроком испанского гранда
Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал игроком каталонской «Барселоны». Об этом сообщают социальные сети испанского клуба.
Формат соглашения: аренда сроком на 1 год с опцией выкупа. По информации инсайдеров, сумма выкупа составляет от 30 до 35 миллионов евро, при этом является обязательной.
В прошлом сезоне Маркус Решфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Виллы».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продает молодого топ-таланта.
El FC Barcelona i el Manchester United han arribat a un acord per a la cessió del jugador Marcus Rashford fins al 30 de juny del 2026. En l'acord s'estableix també una opció de compra del davanter anglès.— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 23, 2025
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