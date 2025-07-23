ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила о подписании топового вингера

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал игроком каталонской «Барселоны». Об этом сообщают социальные сети испанского клуба.

Формат соглашения: аренда сроком на 1 год с опцией выкупа. По информации инсайдеров, сумма выкупа составляет от 30 до 35 миллионов евро, при этом является обязательной.

В прошлом сезоне Маркус Решфорд провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Первую половину кампании он провел в составе «Манчестер Юнайтед», вторую – на правах аренды в «Астон Виллы».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продает молодого топ-таланта.