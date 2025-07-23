Не заиграл. Барселона продает молодого топ-таланта
Пау Виктор перейдет в Брагу
Барселона договорилась с португальской Брагой о трансфере молодого форварда Пау Виктора, который не заиграл в каталонской команде.
Сообщается, что Барселона получит за 23-летнего игрока, у которого было еще 4 года по контракту, 12 миллионов евро + еще три миллиона возможных бонусов.
В прошлом сезоне Виктор провел 29 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Пау является воспитанником Жироны, откуда перебрался в Барселону минувшим летом.
Ожидается, что каталонцы в ближайшие дни объявят о переходе форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда.
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