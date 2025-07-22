Барселоне придется заплатить штраф, если клуб откажется от футболиста МЮ

Вингер английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продолжит карьеру в чемпионате Испании – в услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Барселона», которая подпишет игрока на правах аренды.

Чемпионы Испании провели успешные переговоры с «красными дьяволами», а также уладили все детали будущего соглашения с игроком. Рэшфорд давно мечтал присоединиться к каталонскому клубу и даже согласился на существенное понижение зарплаты.

В составе «блаугранас» вингер будет получать 14 млн евро в год – это на 30% меньше, чем зарабатывал Маркус в Англии.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» прописал в сделке опцию обязательного выкупа Рэшфорда через год. После завершения сезона 2025/26 каталонцам придется заплатить 30 или 35 млн евро в зависимости от количества сыгранных матчей англичанина.

«Барселона» будеть иметь право отказаться от трансфера, но в этом случае придется заплатить штраф, который составляет 5 млн евро. В любом случае, английский клуб получит деньги за игрока, который не нужен главному тренеру Рубену Амориму.