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Италия
19 июля 2025, 09:30 |
443
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опередили волков. Наполи арендовал трансферную цель Ромы

Лоренцо Лукка на один сезон покинул «Удинезе»

19 июля 2025, 09:30 |
443
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опередили волков. Наполи арендовал трансферную цель Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Лукка

Действующий победитель итальянской Серии А, клуб «Наполи», официально сообщил об аренде 24-летнего центрального нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукки.

По информации клубной пресс-службы, неаполитанцы арендовали футболиста на один год с опцией выкупа контракта.

В составе «Удинезе» форварда провел 75 матчей за два сезона. В целом нападающий забил в ворота соперника 23 мяча и оформил 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что римская «Рома» активно работала над трансфером Лоренцо.

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Удинезе Серия A трансферы Наполи чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Лоренцо Лукка Артем Довбик Рома Рим
Андрей Витренко Источник: ФК Наполи
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