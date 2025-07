ОФИЦИАЛЬНО. Опередили волков. Наполи арендовал трансферную цель Ромы

Действующий победитель итальянской Серии А, клуб «Наполи», официально сообщил об аренде 24-летнего центрального нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукки.

По информации клубной пресс-службы, неаполитанцы арендовали футболиста на один год с опцией выкупа контракта.

В составе «Удинезе» форварда провел 75 матчей за два сезона. В целом нападающий забил в ворота соперника 23 мяча и оформил 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что римская «Рома» активно работала над трансфером Лоренцо.

Lorenzo is proud to be one of us! ✨



Leggi il comunicato: https://t.co/FMhQC2meWj



💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLucca pic.twitter.com/pNNNOudLVj