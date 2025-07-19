ОФИЦИАЛЬНО. Опередили волков. Наполи арендовал трансферную цель Ромы
Лоренцо Лукка на один сезон покинул «Удинезе»
Действующий победитель итальянской Серии А, клуб «Наполи», официально сообщил об аренде 24-летнего центрального нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукки.
По информации клубной пресс-службы, неаполитанцы арендовали футболиста на один год с опцией выкупа контракта.
В составе «Удинезе» форварда провел 75 матчей за два сезона. В целом нападающий забил в ворота соперника 23 мяча и оформил 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что римская «Рома» активно работала над трансфером Лоренцо.
Lorenzo is proud to be one of us! ✨— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 18, 2025
Leggi il comunicato: https://t.co/FMhQC2meWj
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLucca pic.twitter.com/pNNNOudLVj
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