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  4. Довбик намерен остаться. Гасперини попросил Рому подписать двух форвардов
Италия
10 июня 2025, 13:46 |
1383
1

Довбик намерен остаться. Гасперини попросил Рому подписать двух форвардов

Лоренцо Лукка и Никола Крстович могут перебраться в Рим

10 июня 2025, 13:46 |
1383
1
Довбик намерен остаться. Гасперини попросил Рому подписать двух форвардов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Новый главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини начал формировать состав для выступлений в сезоне 2025/26.

В первую очередь, итальянский специалист обратился к руководству римского клуба с просьбой подписать двух форвардов для усиления атаки. Главными кандидатами на переход в «Рому» являются Лоренцо Лукка из «Удинезе» и представитель «Лечче» Никола Крстович.

По информации итальянской прессы наставник пока не определился с будущим тех нападающих, которые на данный момент пребывают в составе команды – это Артем Довбик, Эльдор Шомуродов и Тэмми Абрахам.

Гасперини намерен провести несколько тренировок и товарищеских матчей, поговорить с игроками и только тогда определиться, кто ему нужен в линию атаки.

Что касается форварда сборной Украины, то он полностью доволен своим положением в Риме, и считает, что сможет улучшить свои результаты в новом сезоне. Довбик готов играть под руководством нового тренера.

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Рома Рим Удинезе Лечче Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Тэмми Абрахам Эльдор Шомуродов Никола Крстович Лоренцо Лукка трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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anacreon
Довбика би краще в оренду відправили. Підсилення з Удинезе» і «Лечче» то таке собі 
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