Англия в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы в третий раз подряд.

17 июля состоялся поединок 1/4 финала ЧЕ-2025 между Англией и Швецией. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью (2:2), а в серии пенальти сильнее оказались англичанки (3:2).

На ЧЕ-2017 года женская сборная Англии остановилась на стадии полуфинала, а в 2022-м стала победителем турнира. Таким образом, полуфинал ЧЕ-2025 стал для англичанок третьим подряд.

Одной из героинь команды является Алессия Руссо, которая в последних девяти матчах чемпионата Европы забила пять голов и отдала четыре результативные передачи.

