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Лига Европы
18 июля 2025, 02:12 | Обновлено 18 июля 2025, 02:23
36
0

Итоги 2-го раунда Лиги Европы. Все пары Q3: Шахтер против Бешикташа

Донецкий клуб Шахтер сыграл вничью в ответном матче с Ильвесом

18 июля 2025, 02:12 | Обновлено 18 июля 2025, 02:23
36
0
Итоги 2-го раунда Лиги Европы. Все пары Q3: Шахтер против Бешикташа
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

По их итогам определены все пары 2-го раунда квалификации (Q2) ЛЕ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий клуб Шахтер вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы 2025/26. 17 июля в 19:00 встречаются Ильвес Тампере и Шахтер Донецк. Ответная игра прошла в финском городе Тампере на арене Таммела.

Первый матч команд неделей ранее завершился разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 6:0. Во второй игре в Тампере зрители голов не увидели (0:0).

Шахтер вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем.

Арда Туран во главе Шахтера посетит родную Турцию для первого матча в Стамбуле 24 июля, а ответная игра пройдет 31 июля в польском Кракове.

🏆 Лига Европы УЕФА 2025/26

🔹 Квалификация Q1. Ответные матчи. 17 июля

Ильвес (Финляндия) – Шахтер (Украина) – 0:0 (первый матч – 0:6)

Актобе (Казахстан) – Легия Варшава (Польша) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Элитим, 90+1

Хеккен (Швеция) – Спартак Трнава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Густафсон, 13 (пен), Дембе, 90+6 – Прохазка, 65, Мойсцрапишвили, 82

ЧФР Клуж (Румыния) – Пакш (Венгрия) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Фике, 35, Мунтяну, 85, Мухар, 90

Приштина (Косово) – Шериф (Молдова) – 2:1 (первый матч – 0:4)

Голы: Намани, 56, Ахмети, 65 – Серовян, 51

Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Левски (Болгария) – 1:1, пен. 1:3 (первый матч – 0:0)

Голы: Турджеман, 105+3 – Сангаре, 114

Целе (Словения) – Сабах (Азербайджан) – 3:3 д.в. (первый матч – 3:2)

Голы: Ковачевич, 19 (пен), Вуклишевич, 49, Иосифов, 108 – Микельс, 9, 63, 64

Партизан (Сербия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1, пен. 5:6 (первый матч – 0:1)

Голы: Угрешич, 69, Йованович, 118 – Понс, 104

🔹 Результаты Q1 Лиги Европы

🔹 Пары Q2 Лиги Европы

🔹 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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